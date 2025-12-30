A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, enviou uma mensagem, em que fala em português, felicitando Portugal pelos 40 anos de adesão à União Europeia (à época CEE). E agradece a ambição e determinação do país.

“Há 40 anos, Portugal escolheu a Europa pela sua estabilidade democrática e desenvolvimento económico. Hoje, temos muito da Europa em Portugal”, disse a responsável pelo Parlamento Europeu, acrescentando que, “sobretudo, temos muito de Portugal na Europa”.

No vídeo enviado às redações, Metsola termina dizendo: “Obrigada pela vossa ambição e determinação”.