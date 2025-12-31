A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta quarta-feira um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, indicando que o vento do quadrante sul/sudoeste poderá atingir velocidades entre os 63 e 74 quilómetros/hora.

O aviso, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai estar em vigor até às 6h de quinta-feira.

A Capitania do Funchal, que emitiu também avisos de vento muito forte e agitação marítima para o mesmo período, alerta a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, nomeadamente reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba.

O IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo para chuva entre as 18h de quarta-feira e as 3h de quinta-feira, 1 de janeiro, passando depois todo o arquipélago para aviso laranja até às 9h, devido à passagem da depressão Francis.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Apesar da previsão de mau tempo, o Governo Regional da Madeira decidiu manter a realização do espetáculo de fogo-de-artifício que assinala a passagem de ano na região à meia-noite, depois de ter ponderado antecipá-lo para as 20h de hoje.

O executivo madeirense (PSD/CDS-PP) justificou a decisão com o facto de o IPMA ter ajustado o aviso laranja para as 3h de quinta-feira, sendo que inicialmente estaria em vigor a partir das 00h do primeiro dia do ano.

O tradicional espetáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes da Madeira, decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com fogo lançando a partir de 58 postos localizados no anfiteatro, na avenida marginal e em embarcações ao largo da baía, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.

O Governo Regional indicou que nenhum cruzeiro cancelou a escala no Funchal na noite de fim de ano, estando prevista a chegada de 11 navios e um veleiro de grande porte.

A região investiu 4,6 milhões de euros nas festividades de Natal e Fim de Ano, que começaram em 1 de dezembro e se prolongam até 07 de janeiro de 2026, sendo que hoje a taxa de ocupação hoteleira ronda os 100%.