Vários carros foram vandalizados na madrugada desta sexta-feira num parque de estacionamento low-cost junto ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, confirmou uma fonte da PSP ao Observador. No total, terão sido 16 os veículos danificados.

É o segundo incidente deste género no espaço de uma semana, tendo um caso semelhante ocorrido no fim de semana passado. A mesma fonte revelou que um suspeito já foi identificado, não tendo sido detido pelas autoridades.

Contactada, a ANA, gestora do parque de estacionamento do aeroporto, também confirmou que “se voltaram a registar atos de vandalismo num parque de estacionamento do Aeroporto de Lisboa”.

“A ANA já reforçou a vigilância deste parque e está a colaborar com a Polícia de Segurança Pública (PSP) para proceder à identificação do suspeito nomeadamente através da disponibilização de imagens de CCTV”, lê-se na nota enviada ao Observador.

O primeiro incidente foi noticiado pela TVI, que indicou que houve vários vidros partidos e alguns bens furtados. Segundo uma nota interna da TAP enviada no dia 31 de dezembro sobre os atos de vandalismo da última semana e a que o Observador teve acesso, lê-se que alguns dos carros danificados pertenciam a tripulantes da TAP, informação confirmada pela transportadora aérea.