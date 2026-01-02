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O candidato presidencial Luís Marques Mendes aposta numa campanha eleitoral com visitas a instituições, contactos com a população e sessões de esclarecimento, e vai ter ao seu lado figuras da AD, entre as quais Luís Montenegro, e independentes.

Fonte oficial da candidatura indicou à agência Lusa que o candidato terá pelo menos três iniciativas por dia, maioritariamente visitas a instituições, contactos com a população e comícios ao final da tarde, que a candidatura decidiu chamar “sessões de esclarecimento”.

Em termos de jantares e almoços-comício durante a campanha, que arranca oficialmente no domingo, a mesma fonte referiu que serão poucos e “sobretudo ao fim de semana”. O primeiro jantar-comício acontecerá na Guarda, na segunda-feira.

Luís Marques Mendes, que é conselheiro de Estado, já disse que vai participar no Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República para a próxima sexta-feira, afirmando que são apenas “três horas a menos na campanha“.

Durante a campanha estarão presentes “muitos independentes” e figuras do PSD e do CDS-PP, a começar pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que acompanhará Marques Mendes pelo menos uma vez, referiu a fonte, sem detalhar quando e onde.

A mesma fonte deu também como exemplos de outras figuras que estarão na campanha do antigo líder do PSD Leonor Beleza (presidente da comissão de honra), Manuela Ferreira Leite, Eduardo Barroso (mandatário por Lisboa) ou Rui Moreira, o mandatário nacional da candidatura.

Alguns membros do Governo poderão também marcar presença nesta campanha presidencial, depois de o ministro da Economia e Coesão Territorial ter estado com Luís Marques Mendes em Portalegre.

Nas duas semanas que antecedem as eleições de 18 de janeiro, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP vai passar por 15 distritos, nomeadamente Lisboa, Faro, Viseu, Leiria, Porto, Aveiro, Guarda, Setúbal, Évora, Beja, Santarém, Coimbra, Viana do Castelo, Braga e Vila Real.

A campanha de Marques Mendes centra-se, sobretudo, no Norte e Centro do país. A Sul está prevista uma passagem no Algarve, outra no distrito de Évora e outra no de Beja.

Estão previstas várias ações de campanha nas regiões do Porto e Lisboa e também se repetirão as passagens pelos distritos de Viseu, Leiria, Aveiro, Santarém, Viana do Castelo e Braga.

O encerramento da campanha, no dia 16, acontecerá em Lisboa.

Na pré-campanha, Luís Marques Mendes esteve noutros distritos aos quais já não volta no período oficial de campanha, e também nas regiões autónomas e junto das comunidades portuguesas em França, Luxemburgo, Brasil, Suíça ou Estados Unidos da América.

A fonte da candidatura que falou com a Lusa destacou igualmente que ao longo dos últimos meses o candidato realizou sessões com jovens em várias universidades do país e lançou as 12 causas para a sua presidência, que levou a debates com especialistas sobre vários temas.

Desde que se apresentou como candidato a Belém, Luís Marques Mendes reuniu três vezes a comissão política da sua candidatura, acrescentou a mesma fonte.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026. Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República. A campanha eleitoral decorre de 4 a 16 de janeiro.