O grupo Media Capital, dono da TVI e CNN Portugal, adquiriu por 2,2 milhões de euros uma participação de 80% na sociedade Inevitável & Fundamental, a empresa que detém os títulos Polígrafo e Viral Check. A informação foi divulgada esta sexta-feira, em comunicado enviado à CMVM.

“O preço da aquisição da referida participação ascende a Euro 2.200.000,00 sujeito a ajustamento, mantendo a Media Capital opção de aquisição do remanescente do capital social”, é possível ler no comunicado.

A empresa é conhecida principalmente pelo site Polígrafo, fundado em 2018, especializado em “informação especializada na área de fact checking“. O site integra a rede International Fact-Checking Network.

Na nota sobre financiamento disponível no site, é referido que a gestão da Inevitável e Fundamental é assegurada “por dois representantes, um de cada empresa representada no capital”: Fernando Esteves, sócio-gerente, representante da Episódio Inédito e diretor do Polígrafo, e Raul Bragança Neto, em representação do Emerald Group. Esta organização está “sediada no Dubai, com representações em Londres, Lisboa e Luanda”, é liderado pelo advogado, banqueiro e académico N’Gunu Olívio Noronha Tiny.

A Episódio Inédito tem uma participação de 60% no capital, enquanto a Emerald Group tem 40%.

O Polígrafo tem várias parcerias, incluindo uma parceria com a Impresa, dona da SIC. Semanalmente, é transmitido o programa Polígrafo SIC, com vários momentos de verificação de informação que circula nas redes sociais.

Além disso, o Polígrafo tem também parcerias com tecnológicas como a Meta, no âmbito do programa “Third Party Fact-Checking Program” e com o TikTok.

A dona do Polígrafo revela no site que “tem diminuído de forma muito significativa nos últimos anos” o peso da parceria com a dona do Facebook e Instagram. Em 2022, “o contrato com a Meta representou 96%, um valor que diminuiu para 77% em 2023 e que, no ano de 2024, já se encontra abaixo dos 50%”. Em janeiro de 2025, a Meta anunciou que iria terminar gradualmente com o programa de fact-checks, que existe desde 2016, começando pelo mercado dos EUA.

A dona do Polígrafo tem ainda projetos de combate à desinformação com a Fundação Calouste Gulbenkian e com o Iberifier, o Observatório Ibérico dos Media Digitais.

Em 2024, a empresa tinha receitas anuais de 1.097.756 euros.

SIC afirma que soube da não renovação com Polígrafo pouco antes do anúncio de compra

O canal de televisão SIC afirma que teve conhecimento da não renovação da parceria com o Polígrafo poucos minutos antes do anúncio de compra. “A SIC lamenta ter sido informada, poucos minutos antes de ter sido tornado público e a 2 dias da esperada renovação do contrato, de que não poderá continuar a manter a parceria de seis anos com o Polígrafo”, disse à Lusa fonte oficial da estação.

“Seguiremos o nosso caminho, sempre cientes de que o fact checking cresceu em Portugal com a SIC e já é parte da operação diária das redações do grupo Impresa”, sublinhou a mesma fonte.

(Atualizada às 19h38 com reação da SIC)