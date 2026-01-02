As buscas pelo jovem de 26 anos que se encontra desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, na Nazaré, foram temporariamente suspensas por causa das condições marítimas, avança a CMTV.

De acordo com a estação de televisão, as autoridades estão a considerar diferentes cenários e a seguir várias linhas de investigação, mas não descartam a possibilidade de o jovem se encontrar submerso.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, têm estado empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Face à situação meteorológica e oceanográfica atual, “não estão reunidas as condições de segurança para as operações de mergulho, estando os elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima no local a fim de reavaliar a situação”, informou a AMN em comunicado à agência Lusa.

A Polícia Marítima iniciou na quinta-feira as buscas pelo jovem de 26 anos que alegadamente se encontra desaparecido desde a madrugada de quarta-feira, naquele concelho do distrito de Leiria.

Segundo a AMN, as operações, que têm decorrido junto ao farol de São Miguel Arcanjo na Nazaré, tiveram início na sequência de um alerta da PSP, às 08h50 de quinta-feira, a informar que se encontravam destroços de uma viatura junto ao local.

Foram “de imediato ativados” tripulantes da estação salva-vidas e a Polícia Marítima da Nazaré, que quando chegaram ao local constataram existir uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, pelo que foi mobilizado um grupo de mergulho forense para buscas subaquáticas.

Num comunicado emitido na quinta-feira a AMN acrescentou que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém lá dentro, nem na área circundante. Além dos operacionais empenhados nas operações de busca, foi ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.

O Correio da Manhã avança que o carro pertence a Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava temporada do reality show da TVI Casa dos Segredos, que foi dado como desaparecido esta quarta-feira.

Notícia atualizada às 18h43 com a informação de que as buscas foram temporariamente suspensas