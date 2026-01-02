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O Ministério da Defesa da Rússia publicou esta sexta-feira um vídeo que mostra os destroços de um drone abatido, na neve, que dizem ter sido utilizado no alegado ataque ucraniano à residência de Vladimir Putin perto de Novgorod.

De acordo com o Ministério, as imagens agora divulgadas servem como “prova” de que o ataque aconteceu nos termos previamente anunciados. Nesta quinta-feira os serviços secretos centrais dos Estados Unidos da América (CIA) disseram não ter qualquer indicação de que o ataque à residência de Putin teria acontecido sendo que Kiev tem-se desdobrado em negar autoria da alegada ofensiva Horas mais tarde, o Ministério da Defesa russo disse que iria enviar aos EUA estas “provas” que surgiram de uma análise aos destroços recolhidos no terreno.

Por isso, um dia após ter dito que iriam entregar aos Estados Unidos da América a análise ao “arquivo da missão de voo” de um dos drones que terá sido abatido na residência de Vladimir Putin, o Ministério da Defesa da Rússia não só divulgou esse vídeo como publicou esta sexta-feira um outro a comprovar essa mesma entrega a um diplomata militar norte-americano.

“A desencriptação do conteúdo da memória do controlador de navegação dos drones levada a cabo por especialistas dos serviços especiais da Rússia confirma, sem qualquer dúvida, que o alvo do ataque era o complexo de edifícios da residência do Presidente russo na região de Novgorod”, afirmou o almirante Igor Kostyukov, no vídeo publicado no Telegram oficial do Ministério da Defesa e citado pela Reuters.

“Presumimos que esta medida vá limpar quaisquer questões e vai permitir o estabelecimento da verdade” , continuou.