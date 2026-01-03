Um homem de 25 anos foi detido em flagrante pela GNR e vai aguardar julgamento em prisão preventiva por furtos em estabelecimentos comerciais, no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo esclarece que o suspeito tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza.

Na sequência de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um furto num estabelecimento comercial, os militares da Guarda “encetaram de imediato diligências policiais que culminaram na detenção do suspeito em flagrante, quando este já se encontrava a praticar um novo furto noutro estabelecimento comercial”.

Segundo a GNR, o homem é suspeito da autoria de vários furtos em estabelecimentos comerciais, ocorridos no concelho de Monção, durante o mês de dezembro de 2025.

O detido já foi ouvido no Tribunal Judicial de Monção que decretou como medida de coação a sua prisão preventiva.

A ação foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Valença e contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Monção.