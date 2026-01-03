A incerteza sobre as explosões que se começaram a ouvir na capital venezuelana em plena madrugada durou pouco, com Donald Trump a confirmar pouco depois na Truth Social que o ataque tinha sido realizado por forças militares dos EUA. Ao longo da manhã soube-se que Nicolás Maduro e a mulher tinham sido capturados pelas forças norte-americanas e mais pormenores começaram a surgir: estavam num forte militar e foram “arrastados” da cama.

Já se sabe onde os EUA querem “julgar” Maduro — em Nova Iorque —, mas não se sabe para já onde vai ficar detido depois de chegar a território norte-americano num porta aviões, o navio de guerra Iwo Jima. Também não se sabe qual será o destino de Cilia Flores, que está a ser levada, juntamente com o marido, para os EUA.

O que se sabe?

Cerca das duas horas da madrugada, hora local em Caracas , seis da manhã em Lisboa, começaram a ouvir-se as primeiras explosões na capital venezuelana. Também foram avistadas e ouvidas aeronaves a voar a baixa altitude. Pouco depois, através de um comunicado, o Governo da Venezuela confirmou que a capital tinha sido atacada, assim como outros três estados venezuelanos, Miranda, La Guaira e Aragua. Falou de imediato numa “gravíssima agressão militar perpetrada pelo atual Governo dos Estados Unidos da América contra território e população venezuelanos”.

, seis da manhã em Lisboa, começaram a ouvir-se as primeiras explosões na capital venezuelana. Também foram avistadas e ouvidas aeronaves a voar a baixa altitude. Pouco depois, através de um comunicado, o Governo da Venezuela confirmou que a capital tinha sido atacada, assim como outros três estados venezuelanos, Miranda, La Guaira e Aragua. Falou de imediato numa “gravíssima agressão militar perpetrada pelo atual Governo dos Estados Unidos da América contra território e população venezuelanos”. Os EUA confirmaram ser os autores do ataque à Venezuela pouco depois das primeiras explosões serem ouvidas. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder”, confirmou o próprio Donald Trump na Truth Social, remetendo mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa marcada para as 11h00, em Mar-a-Lago, 16h00 em Lisboa.

Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, foram capturados pelos EUA na Venezuela , confirmou também o próprio Presidente norte-americano logo de madrugada, que começou por referir que tinham sido levado para “fora do país”. Horas depois, Pamela Bondi, procuradora-geral dos EUA, garantiu que os dois “enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”. Detalhou que Maduro foi acusado de “conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos”.

, confirmou também o próprio Presidente norte-americano logo de madrugada, que começou por referir que tinham sido levado para “fora do país”. Horas depois, Pamela Bondi, procuradora-geral dos EUA, garantiu que os dois “enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”. Detalhou que Maduro foi acusado de “conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos”. Líder venezuelano e a mulher estavam em Forte Tiuna, uma instalação militar em Caracas , quando foram arrastados da cama e levados pelas forças norte-americanas. A informação começou por ser avançada por vários órgãos de comunicação e acabou a ser confirmada pelo próprio Donald Trump, que descreveu o local como “mais parecido com uma fortaleza do que com uma casa”, com “metal reforçado por toda a parte”. Também o líder do partido governista venezuelano, Nahum Fernández, disse à Associated Press que Maduro e a mulher estavam em casa, dentro da instalação militar quando foram capturados, apelidando esta ação de um sequestro.

, quando foram arrastados da cama e levados pelas forças norte-americanas. A informação começou por ser avançada por vários órgãos de comunicação e acabou a ser confirmada pelo próprio Donald Trump, que descreveu o local como “mais parecido com uma fortaleza do que com uma casa”, com “metal reforçado por toda a parte”. Também o líder do partido governista venezuelano, Nahum Fernández, disse à Associated Press que Maduro e a mulher estavam em casa, dentro da instalação militar quando foram capturados, apelidando esta ação de um sequestro. Foram as tropas de elite norte-americanas Delta Force que detiveram o Presidente venezuelano , Nicolás Maduro, as mesmas responsáveis por deter o antigo líder do autoproclamado Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa missão em 2019.

, Nicolás Maduro, as mesmas responsáveis por deter o antigo líder do autoproclamado Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa missão em 2019. Maduro será julgado em Nova Iorque pelos crimes de que é acusado pelos EUA , uma vez que foi indiciado nesta cidade norte-americana, informação confirmada também pela procuradora-geral dos EUA.

, uma vez que foi indiciado nesta cidade norte-americana, informação confirmada também pela procuradora-geral dos EUA. Há portugueses afetados? Foi o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português a dar conta de que a comunidade portuguesa na Venezuela “se encontra bem e calma, embora naturalmente expectante” O Governo reafirmou o apelo à tranquilidade e precaução que dirigiu à comunidade portuguesa na Venezuela logo após os primeiros sinais do ataque norte-americano.

Foi o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português a dar conta de que a comunidade portuguesa na Venezuela “se encontra bem e calma, embora naturalmente expectante” O Governo reafirmou o apelo à tranquilidade e precaução que dirigiu à comunidade portuguesa na Venezuela logo após os primeiros sinais do ataque norte-americano. Foi revelado que a data planeada para o ataque norte-americano não era 3 de janeiro, como veio a acontecer, mas que o ataque era “para ter sido há quatro dias”, segundo o próprio Presidente norte-americano. Foi “o estado do tempo” que levou a que operação militar fosse adiada e não tivesse acontecido a 31 de janeiro.

O que falta saber?