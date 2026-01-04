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O fato-treino e a sweat de Maduro que já são tendência

Este artigo tem mais de 6 meses

Casaco da Nike é listado como "o mais vendido" no site da marca. Camisola azul é de marca dos EUA, que ironizou com a situação na rede social X, desejando-lhe as boas-vindas à América.

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Roupa do líder deposto tornou-se o foco nas redes sociais

Roupa do líder deposto tornou-se o foco nas redes sociais

Depois da captura de Nicolás Maduro pelas forças dos Estados Unidos, a espera pelas primeiras imagens do líder venezuelano deposto durou várias horas. Quando chegaram, as fotografias fizeram furor, não só por serem as primeiras provas de vida que o regime venezuelano pedira, mas também por aquilo que Maduro vestia e que se tornou tendência.

Na primeira imagem, divulgada pelo próprio Donald Trump na Truth Social, Nicolás Maduro surge de pé, usando uma viseira e um protetor de ouvidos e agarrando uma garrafa de água nas mãos. Mas foi o fato-treino cinzento Nike Tech que fez tendência nas redes sociais e no site da própria fabricante, onde o casaco da parte de cima é, na noite deste domingo, descrito como “o mais vendido”.

Quem quiser comprar o casaco, feito de “lã cardada” terá de pagar quase 120 euros. Se alguém quiser também as calças, o preço total do conjunto aproxima-se dos 220 euros. Em sites de revenda de roupa, como é o caso da Vinted, vários utilizadores puseram exemplares do casaco ou das calças à venda com a nota de que é igual ao usado pelo venezuelano nesta primeira imagem.

Depois de aterrar em Nova Iorque, Maduro sai do avião escoltado por uma série de agentes da Administração de Repressão ao Tráfico de Drogas, dedicada ao combate ao narcotráfico. Horas depois, surgem as primeiras imagens do líder deposto dentro do território norte-americano, mostrando-o sentado numa cadeira, algemado e com os dois polegares para cima. A roupa, porém, é diferente da que usava na anterior.

Desta vez, o líder deposto enverga uma sweatshirt da marca norte-americana Origin com uma cor descrita pela marca como “Patriot Blue” e que custa quase 69 euros. Ao contrário da Nike, a marca ironizou com a imagem, dizendo-lhe “Bem-vindo à América”. “Lamentavelmente, a nossa camisola ‘Patriot Blue’ RTX não se encontra disponível para envios até à primavera”, sublinhou ainda a marca.

Proponha uma correção, sugira uma pista: acerta@observador.pt

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