O fato-treino e a sweat de Maduro que já são tendência

Depois da captura de Nicolás Maduro pelas forças dos Estados Unidos, a espera pelas primeiras imagens do líder venezuelano deposto durou várias horas. Quando chegaram, as fotografias fizeram furor, não só por serem as primeiras provas de vida que o regime venezuelano pedira, mas também por aquilo que Maduro vestia e que se tornou tendência.

Na primeira imagem, divulgada pelo próprio Donald Trump na Truth Social, Nicolás Maduro surge de pé, usando uma viseira e um protetor de ouvidos e agarrando uma garrafa de água nas mãos. Mas foi o fato-treino cinzento Nike Tech que fez tendência nas redes sociais e no site da própria fabricante, onde o casaco da parte de cima é, na noite deste domingo, descrito como “o mais vendido”.

Quem quiser comprar o casaco, feito de “lã cardada” terá de pagar quase 120 euros. Se alguém quiser também as calças, o preço total do conjunto aproxima-se dos 220 euros. Em sites de revenda de roupa, como é o caso da Vinted, vários utilizadores puseram exemplares do casaco ou das calças à venda com a nota de que é igual ao usado pelo venezuelano nesta primeira imagem.