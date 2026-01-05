A circulação na Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida esta segunda-feira entre as estações Aeroporto e Moscavide devido a uma “avaria de comboio”.

Através da rede social X, o Metropolitano de Lisboa, informou que, por isso, a Linha enfrentou perturbações na circulação a partir das 9h13, tendo a circulação retomado por volta das 15h56.

Linha Vermelha (15:56): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) January 5, 2026

A Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa faz o percurso entre as estações Aeroporto e São Sebastião.

Notícia atualizada às 16h04 de segunda-feira