“Esta é A História do Dia da Rádio Observador” — a partir desta terça-feira, as palavras que abrem um dos podcasts mais ouvidos do país vão passar a ser ditas pelo jornalista Pedro Benevides.

Já terá seguramente ouvido a voz dele: foi editor de Política do Observador até 2020 e é comentador regular do programa E o Vencedor é… da nossa Tarde Política. O rosto que passará a aparecer na capa do podcast também lhe deve parecer familiar: apresenta o Jornal Nacional quase todas as noites de fim de semana na TVI. Antes, foi jornalista da RTP, editor de Política da SIC e integrou a direção de informação da TVI.

Esta é uma das grandes apostas do Observador no arranque de 2026. O podcast A História do Dia foi apresentado originalmente pelo subdiretor Ricardo Conceição, que agora conduz a Tarde Política da Rádio Observador, desde a campanha para as eleições autárquicas. Estreou-se a 15 de fevereiro de 2022, uma semana antes do começo da guerra na Ucrânia, e rapidamente se tornou um dos podcasts de maior sucesso, tendo sido ouvido 8,7 milhões de vezes.

Só no Spotify e na Apple tem mais de 22 mil seguidores, com um crescimento constante que mostra que cada vez mais ouvintes começam a manhã a ouvir este formato que aprofunda o tema do dia.

No ranking podscope de Novembro, A História do Dia aparece como o segundo podcast mais ouvido do Observador, apenas atrás do Contra-Corrente, e como 13.º no top nacional (dominado nos primeiros lugares por rubricas de humor).

No fim do episódio desta segunda-feira, podemos ouvir a passagem de testemunho para o novo apresentador. O jornalista Pedro Benevides será ainda o convidado da Comissão de Inquérito desta terça-feira nas Manhãs 360 da Rádio Observador, que pode ouvir depois da síntese das 9h30.