Siga o nosso artigo em direto sobre a captura de Nicolás Maduro

O Presidente Donald Trump fez uma ameaça à Presidente interina venezuelana de que deve “fazer o que está certo” e sublinha que os EUA “precisam” da Gronelândia, chutando qualquer decisão sobre o território para o secretário de Estado Marco Rubio.

Numa entrevista telefónica à revista The Atlantic na manhã deste domingo, Trump falou num tom diferente do que tinha utilizado ontem para se referir à Presidente interina, Delcy Rodríguez. “Se ela não fizer o que está certo, vai pagar um preço muito alto, talvez mais alto do que o de Maduro”, declarou o Presidente.

“Reconstruir aquilo e fazer uma mudança de regime, chamem-lhe o que quiserem, é melhor do que o que temos agora. Não pode piorar”, disse, referindo-se ao regime de Nicolás Maduro. “O país está um inferno. É um país falhado, totalmente falhado. É um país que é um desastre sob todos os prismas.”

Trump abordou ainda a situação da Gronelândia, território autónomo da Dinamarca que o Presidente tem sugerido que deveria ser anexado pelos Estados Unidos. “Precisamos da Gronelândia, sem dúvida”, afirmou, por esta estar “rodeada por navios russos e chineses”.

Qualquer decisão sobre uma ação militar sobre a região, contudo, não passa por si, disse. “Eles vão ter de ver isso por eles, eu não sei. Ele foi muito generoso comigo ontem, o Marco”, acrescentou, referindo-se ao secretário de Estado, Marco Rubio. “Mas precisamos da Gronelândia, sem dúvida. Precisamos dela para a Defesa.”

Questionado pelo jornalista sobre se o ataque a território venezuelano não é semelhante à ação que os EUA tomaram no Iraque — e a que Trump se opôs —, o Presidente sugeriu que a questão deveria ser colocada a George W. Bush.

“Não fui eu que tratei do Iraque, foi o Bush. Têm de lhe perguntar a ele, porque nós nunca devíamos ter ido para o Iraque. Foi isso que começou o desastre no Médio Oriente.”