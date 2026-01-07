O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, pediu esta quarta-feira às forças de segurança para evitarem confrontos com os participantes na atual onda de manifestações, classificando-os como vândalos, segundo a agência de notícias Mehr.

“Hoje [quarta-feira], o sr. Pezeshkian ordenou que nenhuma medida de segurança seja tomada contra os manifestantes e aqueles que participam nos protestos”, disse o vice-presidente executivo do Irão, Mohammad Jafar Ghaempanah, num vídeo, após a reunião do Conselho de Ministros da república islâmica.

Ghaempanah acrescentou que “aqueles que têm armas de fogo, facas e machetes, e que atacam esquadras de polícia e instalações militares, são vândalos, e é preciso fazer uma distinção entre manifestantes e vândalos”.

O Irão considerou esta quarta-feira uma ameaça as declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, e do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre os protestos em curso, frisando que haverá resposta, segundo o chefe do exército iraniano.

“O Irão islâmico considera a escalada da retórica inimiga contra a nação iraniana como uma ameaça e não tolerará que isso continue sem resposta”, afirmou o general Amir Hatami, citado pela agência Fars.

Trump ameaçou intervir militarmente no Irão se houvesse manifestantes mortos e Netanyahu apoiou a posição do líder norte-americano.

Desde os últimos dias de dezembro ocorreram diversas manifestações, inicialmente contra o alto custo de vida e que passaram a incluir reivindicações políticas.

No oeste do Irão, a várias centenas de quilómetros de Teerão, foram relatados confrontos mortais nos últimos dias. É o caso de Malekshahi, um condado com cerca de 20 mil habitantes, onde vive uma importante população curda.

Na segunda-feira, Pezeshkian solicitou a abertura de uma investigação após um primeiro incidente num hospital onde manifestantes e forças da ordem se enfrentaram, segundo organizações não-governamentais.