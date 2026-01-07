O PS considera fundamental a realização de um mapeamento da diáspora científica portuguesa e questionou o Governo sobre o que está a ser feito para a sua concretização.

Numa pergunta dirigida ao ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a diáspora científica portuguesa, os socialistas referem que “os investigadores e diplomados portugueses no estrangeiro representam um enorme potencial para o desenvolvimento de uma diplomacia científica“.

Mas também para “o aprofundamento das relações bilaterais que podem ser potenciadas através dos contactos com as associações de graduados e investigadores existentes na Europa e nos Estados Unidos”.

Para o PS, “a diáspora científica portuguesa pode dar um poderoso contributo no desenvolvimento de relações bilaterais ao nível da investigação, inovação e cooperação, como se pode depreender do potencial existente nos protocolos entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e várias destas associações”.

Os deputados socialistas questionam, na pergunta dirigida ao ministro da Educação, Ciência e Inovação, a relação entre os organismos públicos tutelados pelo Governo e a diáspora científica portuguesa. E se o Governo pretende criar um programa específico para promover um relacionamento estruturado e permanente com a diáspora científica portuguesa.

No quadro da nova Agência para a Inovação, o PS quer saber como pensa o Governo assegurar a continuidade dos protocolos assinados com as associações de diplomados e investigadores e promover o seu desenvolvimento e expansão.

O PS quer também saber em que ponto se encontra o mapeamento da diáspora científica portuguesa e que iniciativas existem para promover a participação de empresas portuguesas para fornecerem bens e serviços na área da investigação científica e tecnológica a entidades fora do país.