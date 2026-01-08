A Polícia Judiciária está esta quinta-feira a realizar buscas na Câmara de Setúbal. A notícia foi avançada pelo jornal Público, que escreve que a presidente, Maria das Dores Meira, reeleita nas autárquicas do ano passado, poderá ser constituída arguida.

Segundo o Público, a investigação está relacionada com atuação durante o último mandato, entre 2017 e 2021. A autarca terá alegadamente recebido quase 35.500 euros da câmara em ajudas de custo por ter usado o carro particular em deslocações de serviço que totalizaram 98.500 quilómetros, apesar de ter carro oficial com motorista. As inspecções periódicas obrigatórias feitas aos carros registados em seu nome, no entanto, mostram que no período em questão não foram percorridos mais de mil quilómetros.

As autoridades também estão a investigar apoios e gastos em deslocações em Portugal e no estrangeiro, com os investigadores a notar que a presidente da câmara aparecia em locais diferentes ao mesmo tempo. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ elaborou um relatório com as várias discrepâncias, onde se inclui, por exemplo, que a autarca relatou estar em trabalho no Brasil de 13 a 23 de março de 2018 e também em Madrid de 22 a 25 do mesmo mês.

A investigação está a ser dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora. Os inquéritos, diz o Público, partiram de denúncias dirigidas ao Ministério Público, incluindo uma apresentada por vereadores socialistas.