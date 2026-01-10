“Vejam, por mais difícil que seja. A verdade é que a vida dele estava em risco e ele disparou em legítima defesa”. JD Vance partilhou as imagens e saiu em apoio do agente do ICE que matou a tiro uma norte-americana de 37 anos, em Minneapolis. A morte de Renee Good dividiu os Estados Unidos da América e, apesar de terem sido divulgados vários vídeos de testemunhas, muitas pessoas queriam ter acesso a uma gravação específica.

Nas imagens de quem utilizou o telemóvel para gravar via-se quase tudo. Renee, ao volante, a ser mandada sair do carro e a tentar fugir; um dos agentes a disparar e, por último, o carro a despistar-se (depois de ter sido baleada).

Mas as imagens mostram outra coisa: o agente que disparou, antes de pegar na arma, estava a filmar o carro de Renee com o telemóvel na mão, o que levou a que muita gente a pedir esse vídeo para tentar responder a outra questão: tinha o agente disparado contra a condutora porque esta conduziu o carro contra ele?

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman. The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

O vídeo, cuja veracidade foi confirmada pelo Departamento de Segurança Interna, foi captado por Jonathan Ross, o autor dos disparos, de acordo com a CNN. As imagens captadas pelo telemóvel do agente mostram, inicialmente, o SUV parado perpendicularmente na rua, a impedir o trânsito.

Ross contorna o carro, sempre a filmar, mas nunca diz nada. Começa na parte da frente e dá uma volta completa. Quando passa pela porta da condutora, vê-se Renee de vidro aberto. “Tudo bem. Eu não tenho nenhum problema contigo”, disse a condutora, antes de se ver o reflexo de Ross no vidro do carro. Depois, aparece também Becca, mulher da condutora, a pedir ao agente do ICE para mostrar a cara, enquanto também ela grava a situação.

Ross ouve e segue o caminho, quando chega à mala, fica algum tempo a gravar a matrícula, quando ouve Becca dizer: “Não trocamos as nossas matrículas todas as manhãs, para que saibas. Esta será a mesma matrícula quando vieres falar connosco daqui a nada”. A mulher continua a falar enquanto tenta entrar no carro (mas não consegue, porque a porta estava trancada).

É neste momento que surge outro polícia a dizer a Renee para “sair do carro”. A mulher faz marcha-atrás e olha para a frente enquanto gira o volante para a direita (o lado contrário do polícia que tinha dado ordem para que saísse do carro). Quando arranca, o agente que estava a gravar largou o telemóvel e pegou na pistola. Ainda gritou e de seguida disparou rapidamente três vezes.

Ao contrário das expectativas das pessoas que tinham pedido a divulgação destas imagens, o vídeo gravado por Ross não permite esclarecer se o SUV tocou no polícia, ao contrário do que indicam outros vídeos. Ainda assim, tanto o Departamento de Segurança Interna como o vice-Presidente saíram em defesa do oficial da ICE que matou Renee.

“Esta filmagem corrobora o que o Departamento de Segurança Interna disse este tempo todo — que essa pessoa estava a obstruir a aplicação da lei e a posicionar o carro na tentativa de matar ou ferir os agentes. O agente temia pela própria vida, pela vida dos colegas e agiu em legítima defesa. O povo americano pode ver este vídeo com os seus olhos e julgar por eles próprios”, disse, num comunicado, Tricia McLaughlin, do Departamento de Segurança Interna.

O momento do tiroteio não é captado, mas ouvem-se os três tiros quando o telemóvel já não está a apontar para a vítima, porque o agente tinha a arma na mão. Depois do tiroteio, volta a apontar para o SUV, que colide com outros carros estacionados. Antes da colisão, ouve-se alguém a dizer “puta do caralho”.