Um adepto do Sporting de Braga morreu este sábado à noite, na sequência de doença súbita sofrida já depois do jogo da final da Taça da Liga que se realizou em Leiria, no Estado Magalhães Pessoa. A informação está a ser avançada pela CNN que indica que o homem tinha 65 anos, e pelo Correio da Manhã, segundo o qual o adepto se sentiu mal ainda durante o jogo que o Vitória de Guimarães.

O homem ficou inconsciente e entrou em paragem cardiorespiratória no local, tendo sido logo assistido. Foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria e realizadas manobras de reanimação. O óbito foi declarado já no hospital de Leiria.

O presidente do Braga, António Salvador, confirmou que a vítima era sócio do clube e dirigiu as condolências à família. “É uma morte irrecuperável, uma tragédia”, afirmou na zona mista no final do jogo.