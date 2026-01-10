Um homem suspeito de se fazer passar por fisioterapeuta/osteopata foi detido na quinta-feira em Oiã, Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, indicou este sábado em comunicado a GNR.

Segundo a GNR, a detenção do indivíduo de 53 anos ocorreu na casa do suspeito, onde tinha o consultório, e após uma denúncia.

Na ação foram apreendidos diversos folhetos publicitários e exames médicos pertencentes a alegados clientes e agendas com marcação de consultas, lê-se ainda na nota de imprensa.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.