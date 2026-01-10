António José Seguro voltou à liderança das sondagens diárias da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. Nos resultados publicados este sábado, o candidato presidencial apoiado pelo PS regressa ao primeiro lugar, passando de 19,7% das intenções de voto para 20,8%.

A grande novidade é João Cotrim de Figueiredo (20,1%), que continua a subir nestas sondagens e passa pela primeira vez ao segundo lugar e a uma hipotética segunda volta das eleições presidenciais. André Ventura (19,8%) cai para terceiro, seguido por Henrique Gouveia (17,4%) e Melo e Luís Marques Mendes (15,7%).

António José Seguro – 20,8% João Cotrim de Figueiredo – 20,1% André Ventura – 19,8% Henrique Gouveia e Melo – 17,4% Luís Marques Mendes – 15,7% Catarina Martins – 2,7% António Filipe – 1,8% Jorge Pinto – 0,8% Manuel João Vieira – 0,6%

As intenções de voto dos candidatos à esquerda de António José Seguro — apesar de o socialista estar a liderar — têm vindo a diminuir com o decorrer da campanha. Catarina Martins (2,7%) continua à frente daqueles que não constam no empate técnico do top 5, com António Filipe (1,8%) à frente de Jorge Pinto (0,8%) e Manuel João Vieira (0,6%).

Para os resultados conhecidos este sábado, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.