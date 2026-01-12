O Giulia Quadrifoglio é o desportivo mais popular da Alfa Romeo e, para assinalar o arranque da Bottegafuoriserie, a recém-criada divisão especializada no desenvolvimento de séries especiais mais exclusivas e na personalização de modelos “vestidos” por dentro e por fora segundo as especificações dos clientes, o construtor italiano lançou a série especial Luna Rossa, nome da equipa que representa Itália na America’s Cup. Além da personalização, este Giulia Quadrifoglio, de que apenas serão fabricadas 10 unidades, caracteriza-se sobretudo pelas asas de dimensões generosas.

Porque os barcos AC40 utilizados na America’s Cup também dependem dos apêndices para voar sobre a água, atingir velocidades incríveis e revelar uma agilidade nas manobras que parecem desafiar as leis da física, também o Giulia Quadrifoglio Luna Rossa aposta forte nos seus apêndices aerodinâmicos. E a Bottegafuoriserie não se poupou a esforços para optimizar o comportamento da berlina desportiva da Alfa Romeo, montando não só um splitter frontal mais generoso, para colar o trem dianteiro ao solo, mas sobretudo uma agressiva asa traseira para minimizar as perdas de tracção, apesar do motor fornecer mais de cinco centenas de cavalos e a berlina possuir apenas tracção traseira.

O trabalho de personalização exterior da Bottegafuoriserie 5 fotos

De acordo com o construtor italiano, se os hydrofoils permitem ao AC40 voar sobre as ondas, o Giulia Luna Rossa conta com as suas asas para incrementar a aderência ao solo, uma vez que estas geram um apoio aerodinâmico equivalente a 140 kg quando a circular a 300 km/h, o que representa cinco vezes mais do que o que está ao alcance de um Quadrifoglio normal e sem asas. A Alfa Romeo avança ainda que o Luna Rossa mantém a tracção traseira, onde monta um diferencial com autoblocante para melhorar a eficiência do modelo e tornar a sua condução mais divertida, enquanto um sistema de escape da Akrapovic torna o roncar do motor mais audível e mais desportivo.

A série especial Luna Rossa e os seus argumentos presentes no habitáculo 4 fotos

Esta primeira criação da Bottegafuoriserie mantém o 2.9 V6 biturbo, que fornece 520 cv, com os técnicos da divisão de veículos especiais italiana a avançar que o objectivo não foi alterar o carácter do Giulia Quadrifoglio, mas sim dotá-lo com mais aderência, mais estabilidade e um comportamento que incuta maior confiança, mesmo a velocidades acima do que é permitido pela lei. A Alfa Romeo revelou ainda que as 10 unidades que vão ser produzidas já todas têm dono. Em baixo pode ver algumas imagens da America’s Cup, com os fabulosos AC40 em acção, cuja eficiência e rapidez se ficam a dever aos apêndices, os hydrofoils que os fazem voar.