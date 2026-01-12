Os preços em Moçambique aumentaram 3,23% em 2025, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), metade da estimativa inicial do Governo moçambicano e abaixo do valor atingido no ano anterior.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de dezembro do INE indica que Moçambique “registou um aumento de preços na ordem de 0,49%”, face a novembro, novamente influenciado pelo setor da alimentação e bebidas não alcoólicas, ao contribuir no total da variação mensal com 0,43 pontos percentuais negativos.

Acrescenta que, durante o ano de 2025, o país “registou um aumento do nível geral de preços na ordem de 3,23%”, sobretudo devido ao impacto nas divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares, ao contribuírem com 1,87 e 0,70 pontos percentuais, respetivamente.

“Analisando a variação acumulada por produto, importa destacar o aumento dos preços do peixe seco, de refeições completas em restaurantes, do pão de trigo, do carapau, do tomate, de sumos de frutas e do arroz em grão. Estes comparticiparam com 1,91 pontos percentuais”, acrescenta o IPC, sobre os dados acumulados de 2025.

Moçambique chegou a registar oito recuos mensais (deflação) no índice dos preços ao consumidor, em menos de um ano e meio, quatro dos quais entre abril e julho do ano passado, retomando as subidas a partir de agosto.

A inflação acumulada de 2024, segundo dados anteriores do INE, fixou-se nos 4,15%, que compara com os 5,3% de 2023, mas abaixo do pico de quase 13% atingido em julho de 2022.

O Governo previa para 2025 com uma inflação em torno de 7% em Moçambique, tal como a estimativa para 2026.