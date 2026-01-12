PSP apreendeu 19 mil armas nos últimos seis anos. Há uma " tendência crescente no número de armas apreendidas"

Se no caso das pistolas existiu um aumento de apreensões, com exceção do último ano, no caso das espingardas o crescimento foi constante, particularmente em 2025. A força policial nota, por isso, que “nem todos os tipos de arma têm sofrido a mesma tendência evolutiva”, destacando em particular o caso das espingardas, “cujo aumento em 2025 face ao ano anterior, se traduz em mais do triplo dos registos de apreensões”. Mas alerta que os “dados não querem necessariamente transmitir a existência de mais armas deste tipo a circular“.

“Poderão significar um aumento do número de entregas de armas por familiares falecidos a quem pertenceriam as respetivas espingardas, bem como um aumento do número de entregas em ações de sensibilização da PSP, e ainda um aumento das apreensões efetuadas em resultado de proatividade policial da PSP”, aponta.

Quanto ao ano passado, foram apreendidas 4.747 armas de fogo: 385 revólveres; 1.113 pistolas; 395 carabinas; 2.165 espingardas e 689 outros modelos que a PSP não discrimina. A força de segurança especifica que no âmbito de 168 operações especiais de prevenção criminal realizadas em 2025 — quase metade na Área Metropolitana de Lisboa — foram apreendidas 112 armas, dessas apenas 23 eram armas de fogo.

Já sobre o licenciamento, até 31 de dezembro de 2025 a PSP tinha registo de 1.875.661 armas de fogo registadas e 149.732 Licenças de Uso e Porte de Arma válidas em Portugal. “Estes números correspondem aos diversos tipos de licenciamento, atendendo às várias classes de armas contempladas no regime jurídico das armas e munições, quer no que respeita a concessões iniciais (19.625), quer no que concerne a renovações (130.107) de licenças já concedidas”, adiantava.

Entre as licenças concedidas, as mais expressivas em termos de número são as de classe D (83.563) e C (50.046), usadas para caça ou tiro desportivo.