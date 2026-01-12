A 83.ª edição dos Globos de Ouro trouxe este domingo a Los Angeles, Califórnia, mais prémios de cinema e televisão de 2026. Assim como no ano passado, coube à comediante e atriz Nikki Glaser conduzir a cerimónia, tendo logo marcado a passadeira vermelha num vestido em tom rosa salmão que contrasta com a cor que dominou toda a noite: o clássico preto.

Este veio invocar um regresso ao velho glamour de Hollywood, a começar desde logo com Ayo Edebiri, nomeada pelo terceiro ano consecutivo na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical de Televisão pelo seu trabalho em The Bear. A atriz norte-americana — que já no ano passado venceu na mesma categoria — optou por um vestido preto com ombros à mostra e uma pregadeira de cada lado da coleção Chanel Métiers d’Art. Na mesma linha, e com o mesmo penteado, estiveram Selena Gomez, que chegou de batom encarnado e acompanhada pelo marido, Benny Blanco, com um vestido de veludo preto, adornado com mais de 200 flores feitas de penas, organza e chiffon de seda que caíam pelos ombros, também da Chanel, e Maura Higgins, com um vestido preto da Marmar Halim com uma capa dourada.

Assim como na primeira passadeira vermelha do ano, que antecedeu a cerimónia do Critics Choice Awards no passado domingo, dia 4 de janeiro, também nos Globos de Ouro não faltaram os brilhos. Foi o caso da atriz Leighton Meeste que, acompanhada pelo marido, Adam Brody, nomeado para Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical de Televisão por Nobody Wants This, surgiu num vestido sem alças em rosa e amarelo da Miu Miu. Se no domingo passado brilhou num vestido dourado da Ralph Lauren, Elle Fanning voltou a apostar nos brilhantes, com um vestido da Gucci, desta vez em prateado, acompanhado por joias Cartier. Tal como a irmã, também Dakota Fanning optou pelo brilho num Vivienne Westwood.

Numa onda mais metalizada esteve Kate Hudson. A nomeada para a categoria de Melhor Atriz em Filme — Musical ou Comédia pela sua atuação em Song Sung Blue, a atriz de How to Lose a Guyin 10 Days marcou a passadeira vermelha num elegante vestido cinza metálico com cristais e franjas de seda foi feito sob medida pela Giorgio Armani Privé, que adornou o decote com Swarovski. A completar o look, Kate Hudson apostou nuns brincos compridos de diamantes.

Também de fato preto estiveram Leonardo DiCaprio, nomeado para Melhor Ator, Musical ou Comédia em Batalha Atrás de Batalha, em Dior, Timothée Chalamet, nomeado na mesma categoria pelo seu papel em Marty Supreme, Paul Mescal, nomeado para Melhor ator secundário em Hamnet, que apostou na Gucci, e Jacob Elordi que, nomeado na mesma categoria, surgiu de óculos sol e Bottega Veneta.

Espreite a galeria em cima para conhecer alguns destaques da passadeira vermelha da 83.ª gala dos Globos de Ouro.