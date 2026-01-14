Gronelândia. Dinamarca “não conseguiu mudar a posição dos EUA", mas será criado grupo de trabalho para encontrar "caminho comum"

O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, classificou como “franca e muito construtiva” a reunião com o Governo norte-americano desta quarta-feira, em Washington. Porém, sublinhou, os responsáveis não conseguiram “mudar a posição” dos EUA, que insistem em comprar a Gronelândia, mesmo que o próprio território autónomo da Dinamarca diga que não.

“O nosso objetivo era encontrar um entendimento comum“, afirmou, numa conferência de imprensa na embaixada dinamarquesa na capital norte-americana após o encontro que manteve, juntamente com a homóloga gronelandesa, Vivian Motzfeldt, com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

A reunião ocorreu no Edifício Executivo Eisenhower, no complexo da Casa Branca, num momento de grande pressão de Donald Trump para a aquisição da ilha ártica, alegando preocupações com a segurança nacional.

A Dinamarca acredita que a segurança da Gronelândia pode ser garantida “dentro da estrutura atual”, com o ministro dinamarquês a afirmar que qualquer ideia que não respeite a integridade territorial do seu país e o direito do povo gronelandês à autodeterminação é “totalmente inaceitável”.

“Portanto, continuamos a ter divergências fundamentais, mas também concordamos em discordar”, afirmou.

Rasmussen admitiu, no entanto, que “partilha, em certa medida“, as preocupações de Donald Trump em relação a uma “nova situação de segurança no Ártico e no extremo norte“. Face a esse cenário, anunciou a criação de um grupo de trabalho de alto nível para discutir a segurança da Gronelândia, acrescentando que o grupo poderá reunir-se em algumas semanas.

O grupo quer explorar se as partes conseguem “encontrar um caminho comum a seguir”, concentrando-se como abordar “as preocupações americanas em matéria de segurança, respeitando, ao mesmo tempo, os limites do Reino da Dinamarca”.

Porém, o Rasmussen negou repetidamente a existência de uma ameaça imediata à Gronelândia por parte da China ou da Rússia, contrariando uma das principais alegações de Trump. “Não há navios de guerra chineses ao longo da costa da Gronelândia (…) Nem existem investimentos chineses maciços na Gronelândia”, disse à imprensa, em Washington.

Antes ou depois do encontro, Trump mantém pretensões e não descarta nada

A delegação conjunta da Dinamarca e da Gronelândia foi recebida na Casa Branca para uma reunião crucial, depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter expressado mais uma vez a vontade de conquistar o território ártico.

Donald Trump não participou pessoalmente da reunião, mas preparou o terreno para a mesma, escrevendo pouco antes na rede social Truth Social: “Precisamos da Gronelândia por razões de segurança nacional. É vital para a Cúpula Dourada que estamos a construir“. Não atingir este objetivo, continuou, seria “inaceitável“.