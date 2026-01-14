Julio Iglesias diz estar a preparar a sua defesa. Ministério Público vai ouvir ex-empregadas que acusam cantor de abuso sexual

No dia em que se fica a saber que o Ministério Público espanhol vai ouvir, com o estatuto de testemunhas protegidas, as duas mulheres que acusam Júlio Iglesias de abuso sexual e tráfico humano, o cantor fez saber que está a preparar a sua defesa.

Em conversa telefónica com a Hola, a lenda da música romântica espanhola do século passado disse que ainda não é o momento para prestar declarações públicas mas que em breve o fará de forma clara e contundente. Sem qualquer citação de Iglesias, a famosa revista de celebridades espanhola diz que o cantor tinha uma “voz séria, grave, consciente do momento difícil”. Acrescenta que “Julio está a preparar a sua defesa e tudo será esclarecido” de forma a “não deixar qualquer dúvida sobre quais são as verdadeiras circunstâncias e o relato real de tudo o que aconteceu”.

A Hola afirma ainda que o “círculo próximo do cantor mantém um silêncio absoluto, evitando declarações públicas, mas em conversas privadas nega totalmente os factos e mostra o seu espanto perante o que está a acontecer”.

Horas antes de a Hola publicar esse texto, na mesma tarde desta quarta-feira, as advogadas da organização não governamental (ONG) Women’s Link Worldwide, que representam as duas queixosas da América do Sul, davam uma conferência de imprensa online. Foi aí que anunciaram que Ministério Público (MP) de Espanha decidiu avançar com a recolha dos depoimentos das duas mulheres na condição de testemunhas protegidas.

Este estatuto é “fundamental”, explicou Jovana Rivas, da ONG, tendo em conta que o denunciado “detém um poder diametralmente distinto do das denunciantes”. Ser testemunha protegida implica que as suas identidades, imagem e dados pessoais sejam ocultados e que tenham medidas de segurança (proteção policial, realojamento, alteração de nome de código, por exemplo) para garantir a sua integridade e a da sua família.

Laura e Rebeca (nomes fictícios), respetivamente fisioterapeuta e empregada do famoso cantor espanhol, apresentaram uma queixa à justiça espanhola a 5 de janeiro onde afirmam ter “sofrido múltiplas e distintas formas de violência — sexual, psicológica, física e económica — às mãos de Julio Iglesias”, refere a Women’s Link Worldwide.

Os factos alegados passaram-se “entre janeiro e outubro de 2021, enquanto trabalhavam em propriedades pertencentes ao acusado na República Dominicana e nas Bahamas”. A ONG recorda que “segundo o seu testemunho, o acusado agredia-as e assediava-as sexualmente, verificava regularmente os seus telemóveis, proibiu‑as de sair da casa onde trabalhavam e exigia que trabalhassem até 16 horas por dia, sem dias de folga e sem contrato”.

Rebeca diz que foi pressionada a manter relações sexuais com Julio Iglesias e relata penetrações, bofetadas, humilhações físicas e verbais enquanto Laura denuncia toques indevidos e insultos, segundo a investigação jornalística realizada pelo elDiario.es e a Univisión.

Para as juristas da Women’s Link Worldwide os factos denunciados poderão constituir crimes de “tráfico de seres humanos com fins de imposição de trabalho forçado e servidão”, bem como crimes contra a liberdade sexual como o assédio e agressão sexual”, ofensas à integridade física e vários crimes contra os direitos dos trabalhadores “pela imposição de condições laborais abusivas”.

Embora Julio Iglesias seja o principal visado, a denúncia abrange também a conduta de duas funcionárias que geriam as mansões do artista e o processo de recrutamento das empregadas.

Podem os tribunais espanhóis julgar factos ocorridos fora do país?

O caso levantou dúvidas quanto à competência dos tribunais espanhóis já que os factos denunciados se passaram fora do país. O processo das duas mulheres invoca o princípio da extraterritorialidade — que permite aplicar a lei espanhola a crimes ocorridos no estrangeiro —, sustentado em alegadas violações dos direitos humanos, e na nacionalidade espanhola do denunciado.

Mas não é linear e está a suscitar debate. A jurisdição do Tribunal Nacional — responsável por investigar crimes cometidos por espanhóis fora de Espanha — é questionada. Embora já tenha sido aberto um processo preliminar, o Ministério Público espanhol terá de avaliar se tem competência para julgar o caso, dizem fontes ao elDiario.es, que defende que o tribunal poderá conduzir qualquer eventual investigação contra o cantor. Segundo o jornal, o processo cumpre os critérios habituais para ser apreciado num tribunal central em Madrid: o acusado é espanhol, as vítimas são estrangeiras e os alegados crimes terão ocorrido fora do país.

Laura e Rebeca (nomes fictícios das mulheres que quebraram o silêncio) avançam para tribunal num gesto destinado a expor práticas que descrevem como abusos sistemáticos e prolongados, esperando que o caso não só traga justiça como incentive outras vítimas a denunciar histórias semelhantes.