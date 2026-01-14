O Presidente dos EUA, Donald Trump, deverá anunciar nesta quarta-feira quem serão os membros da administração provisória que irá governar a Faixa de Gaza, avançando assim para a segunda fase do plano de paz no território palestiniano, segundo quatro fontes palestinianas citadas pela Reuters.

De acordo com as fontes citadas por esta agência noticiosa, a gestão de Gaza ficará a cargo de um órgão palestiniano de cariz tecnocrático, sem participação do Hamas, supervisionado por um organismo internacional designado “Conselho da Paz”. A estrutura, prevista no plano de 20 pontos subscrito por Israel e pelo Hamas em outubro, terá caráter transitório.

O novo organismo contará com 14 membros e será liderado por Ali Shaath, antigo vice-ministro da Autoridade Palestiniana. A lista foi elaborada por Nickolay Mladenov, que no passado foi enviado da ONU para o Médio Oriente e será o representante do Conselho da Paz no terreno – e, além de Ali Shaath, inclui figuras do setor privado e de organizações não governamentais.

A execução do plano tem enfrentado várias dificuldades e contratempos, incluindo bombardeamentos israelitas em Gaza, a recusa do Hamas em desarmar, a não devolução dos restos mortais de um refém israelita e atrasos na reabertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Ainda assim, apesar de haver, de parte a parte, acusações de violação do acordo, Trump manifestou a intenção de avançar para esta segunda fase, que prevê a criação formal do Conselho da Paz e a eventual mobilização de forças de manutenção da paz.

Ao mesmo tempo, dirigentes do Hamas e de outras fações palestinianas estão reunidos no Cairo para negociações, centradas agora na exigência de desarmamento do grupo islamita. O Hamas mantém que só deporá as armas com a criação de um Estado palestiniano, condição à qual Israel associa novas retiradas militares em Gaza.

Segundo fontes egípcias e palestinianas, tanto o Hamas como a Fatah, liderada pelo presidente Mahmud Abbas, já deram luz verde à composição do novo órgão, que deverá reunir-se esta quarta-feira no Cairo com Nickolay Mladenov.