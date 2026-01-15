Os procuradores de Rhode Island divulgaram, recentemente, um novo vídeo gravado por uma câmara de vigilância de um autocarro no qual aparece o português Cláudio Valente a sair da Universidade de Brown depois de ter matado duas pessoas, no dia 13 de dezembro.

Nas imagens, é possível ver Valente a sair tranquilamente do campus enquanto os agentes de autoridade chegavam à cena do crime.

Newly released video from a shuttle bus shows the moment Brown University shooter fled campus pic.twitter.com/oli1zPM02L — Breaking911 (@Breaking911) January 14, 2026

De acordo com a ABC News, as imagens gravadas pelo autocarro às 16h03 foram mencionadas num dos depoimentos da Polícia de Providence.

Cláudio Neves Valente, cidadão português de 48 anos, é o responsável pelos ataques realizados em dezembro que resultaram na morte de Nuno Loureiro, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e de duas pessoas na Universidade de Brown, segundo confirmaram as autoridades norte-americanas.

Um dia depois de matar Loureiro, Valente suicidou-se e o corpo foi encontrado pelas autoridades num armazém em New Hampshire. Os investigadores acreditam que o ex-aluno da Brown matou Loureiro na sua casa em Brookline, um subúrbio de Boston a cerca de 80 quilómetros a norte de Providence. Os dois foram colegas de curso no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.