Não há clássico na final. Com ainda uma vaga por definir, o sorteio das meias-finais da Taça de Portugal decorreu esta quinta-feira, no Auditório 1 da Cidade do Futebol, e ditou que Fafe e Torreense vão defrontar-se, enquanto que o FC Porto fica à espera de AVS ou Sporting.

O emparelhamento dos jogos da próxima ronda indicou ainda que o Fafe começa a jogar em casa, disputando depois a segunda mão em Torres Vedras, enquanto que o FC Porto inicia a eliminatória na Vila das Aves ou em Alvalade, decidindo depois o apuramento no Dragão. As meias-finais vão decorrer de 3 a 5 de março, na primeira mão, e depois de 21 a 23 de abril, na segunda.

???? Já são conhecidos os duelos das meias-finais da Taça de Portugal FC Porto enfrenta o vencedor do Sporting-AFS. Já o Fafe irá ter pela frente o Torrense. Recorde-se que a eliminatória será a duas mãos. pic.twitter.com/VBGG7pkI1a — ZEROZERO (@zerozeropt) January 15, 2026

De recordar que, esta quarta-feira, o Fafe surpreendeu o Sp. Braga e eliminou os minhotos (2-1), enquanto que o FC Porto venceu o Benfica no Dragão e afastou os encarnados (1-0). Antes, o Torreense já tinha garantido a presença nas meias-finais da Taça de Portugal ao derrotar a União de Leiria (3-1). A última vaga da próxima fase da competição está reservada para AVS ou Sporting, cujo jogo dos quartos de final ainda não tem data confirmada, mas acontecerá em fevereiro.

Esta será a última temporada em que as meias-finais da Taça de Portugal ainda serão disputadas a duas mãos. A partir da próxima época, todas as rondas eliminatórias serão disputadas a apenas uma mão, para além de que as equipas da Primeira Liga entram em competição somente na quarta ronda, ou seja, uma etapa mais tarde do que acontece atualmente.

O Torreense, que está atualmente no oitavo lugar da Segunda Liga, está pela segunda vez nas meias-finais da Taça de Portugal, repetindo o feito de 1955/56 — onde chegou mesmo à final, perdendo apenas com o FC Porto. Já o Fafe, na quarta posição da Liga 3, apurou-se para as meias-finais pela terceira ocasião, depois de 1976/77 e 1978/79, sendo que foi eliminado nas duas vezes e por FC Porto e Sporting, respetivamente.

O Sporting é o atual detentor da Taça de Portugal, tendo conquistado o troféu na temporada passada e pela 18.ª vez ao vencer o Benfica no Estádio Nacional do Jamor. O FC Porto conta com 20 triunfos no palmarés, apenas atrás dos 26 dos encarnados, e alcançou o título pela última vez em 2023/24, ainda com Sérgio Conceição, precisamente contra os leões.