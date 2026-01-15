Não há clássico na final. Com ainda uma vaga por definir, o sorteio das meias-finais da Taça de Portugal decorreu esta quinta-feira, no Auditório 1 da Cidade do Futebol, e ditou que Fafe e Torreense vão defrontar-se, enquanto que o FC Porto fica à espera de AVS ou Sporting.
O emparelhamento dos jogos da próxima ronda indicou ainda que o Fafe começa a jogar em casa, disputando depois a segunda mão em Torres Vedras, enquanto que o FC Porto inicia a eliminatória na Vila das Aves ou em Alvalade, decidindo depois o apuramento no Dragão. As meias-finais vão decorrer de 3 a 5 de março, na primeira mão, e depois de 21 a 23 de abril, na segunda.
???? Já são conhecidos os duelos das meias-finais da Taça de Portugal
FC Porto enfrenta o vencedor do Sporting-AFS. Já o Fafe irá ter pela frente o Torrense. Recorde-se que a eliminatória será a duas mãos. pic.twitter.com/VBGG7pkI1a
— ZEROZERO (@zerozeropt) January 15, 2026
De recordar que, esta quarta-feira, o Fafe surpreendeu o Sp. Braga e eliminou os minhotos (2-1), enquanto que o FC Porto venceu o Benfica no Dragão e afastou os encarnados (1-0). Antes, o Torreense já tinha garantido a presença nas meias-finais da Taça de Portugal ao derrotar a União de Leiria (3-1). A última vaga da próxima fase da competição está reservada para AVS ou Sporting, cujo jogo dos quartos de final ainda não tem data confirmada, mas acontecerá em fevereiro.
Esta será a última temporada em que as meias-finais da Taça de Portugal ainda serão disputadas a duas mãos. A partir da próxima época, todas as rondas eliminatórias serão disputadas a apenas uma mão, para além de que as equipas da Primeira Liga entram em competição somente na quarta ronda, ou seja, uma etapa mais tarde do que acontece atualmente.
Fafe, da Liga 3, elimina Sporting de Braga e está nas meias da Taça de Portugal
O Torreense, que está atualmente no oitavo lugar da Segunda Liga, está pela segunda vez nas meias-finais da Taça de Portugal, repetindo o feito de 1955/56 — onde chegou mesmo à final, perdendo apenas com o FC Porto. Já o Fafe, na quarta posição da Liga 3, apurou-se para as meias-finais pela terceira ocasião, depois de 1976/77 e 1978/79, sendo que foi eliminado nas duas vezes e por FC Porto e Sporting, respetivamente.
O Sporting é o atual detentor da Taça de Portugal, tendo conquistado o troféu na temporada passada e pela 18.ª vez ao vencer o Benfica no Estádio Nacional do Jamor. O FC Porto conta com 20 triunfos no palmarés, apenas atrás dos 26 dos encarnados, e alcançou o título pela última vez em 2023/24, ainda com Sérgio Conceição, precisamente contra os leões.
Bednarek, o sentido de um Porto que foi da Lello a Rui Veloso para se reerguer (a crónica do FC Porto-Benfica)