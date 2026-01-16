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Itália atualizou a política do país sobre o Ártico, manifestando vontade de contribuir para a defesa daquele território europeu, no contexto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia (UE).

“A Itália está convencida de que o Ártico deve ser sempre uma prioridade para NATO e UE e que a Aliança Atlântica deve aproveitar a oportunidade para desenvolver uma presença coordenada naquela região, capaz de prevenir tensões e responder à interferência de outros atores”, lê-se no texto, assinado pela primeira-ministra, Giorgia Meloni.

As autoridades italianas optaram por ficar de fora do envio de efetivo militar para a Gronelândia, face à pressão crescente dos Estados Unidos da América (EUA) sobre aquele arquipélago autónomo da Dinamarca, membro de NATO e UE.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, afirmou que “não se trata de uma competição para enviar soldados para todo o Mundo”, já que a abordagem de Itália “é racional”, defendendo que deve ser a NATO a coordenar esforços e “há necessidade de unir e não de dividir”.

No documento lê-se que, “após a invasão russa da Ucrânia, a militarização daquela região, a cooperação mais estreita entre Federação Russa e República Popular da China, também no âmbito do Ártico, o fim da neutralidade da Suécia e da Finlândia – pós entrada para a NATO — e a posição dos EUA sobre a Gronelândia” há “fatores de mudança, que também exigem que Itália atente à dimensão da segurança no Ártico”.

Itália, que tem estatuto de observadora, no Conselho do Ártico, organismo que supervisiona aquela região desde 2013, reitera no texto que “a participação na NATO e na UE constitui o principal ponto de referência para a ação, visando fortalecer a estabilidade regional e a segurança coletiva, evitando a escalada e preservando, na medida do possível, as áreas de cooperação”.

Ao atualizar sua política para o Ártico, os responsáveis italianos comprometem-se “a contribuir para a manutenção de uma zona de estabilidade, prevenindo a escalada e apoiando mecanismos multilaterais de diálogo e cooperação”, bem como “a fortalecer a segurança coletiva euro-atlântica, em consonância com os compromissos de NATO e UE e com uma visão integrada dos diversos teatros estratégicos”.

A estratégia italiana prevê ainda “o fortalecimento da consciência situacional por meio da integração das capacidades nacionais nos domínios terrestre, marítimo, aéreo, espacial e cibernético, com atenção especial à monitorização de ações humanas, condições ambientais e proteção de infraestruturas críticas, incluindo subaquáticas e espaciais”.

Na sessão de apresentação do texto, o ministro da Defesa italiano anunciou ainda o envio de uma “missão empresarial” para aquela região norte-europeia.