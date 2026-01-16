A circulação na Linha do Douro foi suspensa nos dois sentidos, em Alfena, concelho de Valongo, desde as 18h16 às 19h40, após um comboio ter atingido uma mulher, revelou à Lusa fontes da Comboios de Portugal (CP) e da Infraestruturas de Portugal. O serviço foi restabelecido de forma condicionada, em via única.

A mulher morreu ao ser colhida pelo comboio que circulava no sentido Ermesinde/Valongo, informaram fontes do Comando Metropolitano do Porto da GNR e da CP.

Segundo a fonte da CP, o acidente ocorreu junto ao apeadeiro de Cabêda. Os Bombeiros de Ermesinde estiveram no local.