Uma criança de 11 anos é suspeita de ter matado o pai, de 42 anos, a tiro, depois de o progenitor lhe ter confiscado a consola Nintendo Switch. O caso ocorreu na madrugada de 13 de janeiro, em Duncannon, no estado norte-americano da Pensilvânia.

De acordo com a imprensa internacional, como o The Guardian e a CBS News, o alerta foi dado por volta das 3h20 locais (8h20 em Lisboa), na sequência de uma chamada para as autoridades a reportar que um “homem [estava] inconsciente”. Quando a polícia chegou, encontrou a vítima no quarto do casal, com uma bala na cabeça.

O disparo, segundo as autoridades, terá ocorrido após a meia-noite. A criança terá ficado zangada depois de o pai lhe ter pedido para se deitar, por já ser tarde, e de lhe ter retirado a consola.

Após o disparo, o rapaz terá gritado “o pai está morto“. No local, os agentes de autoridade relataram ainda ter ouvido a criança dizer à mãe: “Eu matei o pai”.

Durante o interrogatório, o menor confessou ter encontrado a chave do cofre de armas numa gaveta do quarto dos pais. Disse que destrancou o cofre enquanto procurava a Nintendo Switch e que acabou por encontrar uma arma. De acordo com o depoimento, o rapaz terá retirado a arma e carregado as balas antes de se dirigir até à cama dos pais, onde disparou.

Questionado pelas autoridades sobre o que pensava que iria acontecer ao disparar, o rapaz respondeu que estava “zangado” e que “não tinha pensado nisso“. Enfrenta agora uma acusação de homicídio e a audiência judicial está marcada para a próxima quinta-feira, dia 22.