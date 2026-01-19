A tenista norte-americana Coco Gauff, número três do mundo, estreou-se esta segunda-feira no Open da Austrália com uma vitória sobre a uzbeque Kamilla Rakhimova (93.ª do ranking mundial) por 6-2 e 6-3.
Gauff, de 21 anos, vai enfrentar na segunda ronda a canhota sérvia Olga Danilovic (69.ª).
“Tenho treinado contra uma canhota, Alexandra Eala, porque não há muitas canhotas no circuito. Será uma partida difícil, mas estou ansiosa”, disse Gauff.
Sendo uma das candidatas principais deste torneio, a campeã de Roland Garros em 2025 nunca alcançou uma final em Melbourne, tendo como melhor resultado as meias-finais em 2024.