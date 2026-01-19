Uma espingarda de uso militar (G3) que tinha sido furtada no dia 9 de janeiro do Museu do Combatente, em Lisboa, foi recuperada numa residência no Seixal pela PSP, que identificou o alegado autor do crime, informou esta força policial.

A arma, conhecida como G3, foi recuperada pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP na passada sexta-feira.

Através da análise de imagens e da correlação de símbolos ostentados pelo suspeito, a PSP apurou a identificação do suspeito, localizando-o numa residência no Seixal, onde se encontrava a arma furtada.

O alegado autor do furto, de 23 anos e sem antecedentes criminais, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade.

“A arma apreendida encontra-se neste momento sob a guarda da PSP de modo a ser sujeita a inspeção judiciária, para posteriormente ser devolvida ao Museu do Combatente”, lê-se na nota da PSP.