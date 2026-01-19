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O ex-líder do PSD Rui Rio, mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo, considerou este domingo que a votação conjunta do Chega e da Iniciativa Liberal (IL) nas eleições Presidenciais representa “uma pequena revolução” no sistema político.

Rui Rio assumiu esta posição depois de ter sido questionado se o PSD cometeu um erro ao apoiar Luís Marques Mendes nas eleições presidenciais.

O antecessor de Luís Montenegro na liderança dos sociais-democratas disse que “é fácil saber” qual é a sua opinião, caso contrário não teria apoiado a candidatura do independente Gouveia e Melo.

Não obstante, identificou “um problema muito mais profundo” nos resultados eleitorais.

“Se analisarmos a votação conjunta do Chega e da Iniciativa Liberal (IL), temos aqui uma pequena revolução”, declarou.

A seguir referiu-se especificamente ao eurodeputado liberal e candidato presidencial desta área política: “Penso que a IL vai fazer uma pressão enorme para João Cotrim Figueiredo voltar à liderança” do partido.

“Penso que eles vão fazer isso e se isso acontecer temos uma mudança muito significativa no panorama político português”, sustentou.

De acordo com Rui Rio, Portugal tem, neste momento, “uma esquerda fraca” porque apesar da vitória do candidato apoiado pelo PS António José Seguro, a esquerda “já quase” não tem “mais [espaço] para onde crescer”.

Na direita portuguesa, além do PSD e CDS-PP, “surgem dois partidos o Chega que se reafirma agora e aparece a Iniciativa Liberal, que não vale o que vale João Cotrim Figueiredo”.

No entanto, segundo o ex-presidente do PSD, se Cotrim Figueiredo voltar à liderança da IL, esse partido valerá mais.