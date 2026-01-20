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Auroras boreais vistas em Portugal após grande tempestade solar atingir Terra

Este artigo tem mais de 6 meses

Uma poderosa tempestade solar começou a impactar a Terra na segunda-feira e está a produzir auroras boreais, incluindo em regiões onde normalmente não são vistas.

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As explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, causam estes eventos

Facebook Meteo Trás os Montes - Portugal

As explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, causam estes eventos

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Uma grande tempestade solar começou a atingir a Terra na segunda-feira e pode causar interrupções nas redes de energia e satélite, alertaram as autoridades meteorológicas dos EUA, além de produzir auroras boreais, incluindo em Portugal.

Esta poderosa tempestade solar começou a impactar a Terra na segunda-feira, desencadeando uma tempestade geomagnética de nível 4 à escala de 5, explicou o meteorologista Shawn Dahl, do Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA (SWPC), num vídeo citado pela agência France-Presse (AFP).

Espera-se que continue esta terça-feira, mas enfraqueça durante o dia, de acordo com a mesma fonte.

As explosões solares, chamadas ejeções de massa coronal, que podem levar vários dias para chegar à Terra, causam estes eventos, criando as auroras boreais e austrais, ao entrar em contacto com o campo magnético da Terra.

A atual tempestade está a produzir auroras boreais, incluindo em regiões onde normalmente não são vistas.

A página na rede social Facebook “Meteo Trás os Montes – Portugal” está a divulgar desde segunda-feira à noite registos de auroras boreais em várias localidades de Portugal, como Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), Bragança, Macedo de Cavaleiros (Bragança), São Pedro do Sul (Viseu) ou Grândola (Setúbal).

Há registos de auroras boreais em vários países da Europa divulgados nas redes sociais.

Embora o mundo tenha experimentado uma tempestade geomagnética de nível 5, o nível mais alto, em 2024 pela primeira vez em 20 anos, a atual tempestade solar é a mais poderosa observada “desde 2003”, alertou Dahl.

Em outubro de 2003, uma tempestade solar “de Halloween” mergulhou grandes partes da Suécia na escuridão e danificou infraestruturas energéticas na África do Sul.

A atual tempestade foi desencadeada por “uma forte erupção solar ocorrida ontem [domingo]”, explicou Dahl.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

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