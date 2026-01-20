O número de mortos provocados pelos incêndios florestais que estão a afetar o centro e sul do Chile subiu para 20, segundo o jornal chileno Cambio 21, que cita o mais recente balanço divulgado esta segunda-feira pelo ministro do Interior Álvaro Elizalde. Há, ainda, registo de 1.533 pessoas desalojadas, 325 casas completamente destruídas e outras 1.140 ainda em fase de avaliação de danos.

Pelo menos 31 incêndios continuam a lavrar nas regiões de Ñuble e Biobío, a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago, onde os bombeiros e as equipas de emergência combatem as chamas pelo terceiro dia consecutivo. A situação agravou-se nas últimas horas com a propagação das chamas à região vizinha de Araucanía.

De acordo com Álvaro Elizalde, estão disponíveis 77 meios aéreos para apoiar o combate aos incêndios que continuam ativos, com recursos mobilizados pela Corporação Nacional Florestal (Conaf), pelo Senapred, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e, também, por empresas privadas. O Governo chileno sublinhou, porém, que os meios aéreos dependem de condições favoráveis para poderem atuar com “impacto efetivo”, acrescentando que, em várias zonas, o fumo reduziu significativamente a visibilidade, impedindo a realização de alguns voos.

Ainda no mesmo balanço, as autoridades informaram que a cidade de Lirquén,na região de Biobío continuará com recolher obrigatório por tempo indeterminado, por decisão do Ministério da Defesa Nacional. A medida foi adotada para facilitar a operação dos meios de emergência no terreno numa área particularmente afetada pelas chamas.

Os incêndios deflagraram no sábado nas regiões de Ñuble e Biobío e têm sido alimentados por uma combinação de temperaturas elevadas e ventos fortes. Perante a gravidade da situação, o Presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou estado de catástrofe natural para as zonas afetadas.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

“Face aos graves incêndios em curso, decidi declarar o estado de catástrofe natural para as regiões de Ñuble e Biobío”, anunciou o chefe de Estado numa mensagem publicada na rede social X.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram gravemente o país, especialmente no centro e sul do Chile. A 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios eclodiram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 quilómetros a noroeste de Santiago, causando mais de 120 mortos, de acordo com dados do Ministério Público.