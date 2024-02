Os incêndios florestais que assolam o centro-sul do Chile, especialmente na região de Valparaíso, fizeram até agora pelo menos 99 mortos. É provável que o número total de vítimas aumente nas próximas horas, visto que estão desaparecidas mais de 300 pessoas.

“Sabemos que vai aumentar significativamente”, garantiu o presidente Gabriel Boric quando o número de vítimas confirmados era de 68. O chefe de Estado decretou luto nacional por dois dias e já considerou esta a maior tragédia que o Chile viveu desde o grande terramoto de 27 de fevereiro de 2010, que deixou centenas de vítimas do sismo e de um tsunami.

“Digo isto para que possamos medir a dor e a magnitude do que estamos a viver”, disse Boric, citado pelo El País. O presidente visitou Viña del Mar e Quilpué, duas das cidades mais atingidas na região, localizada a cerca de 120 quilómetros de Santiago, a capital do Chile, no domingo.

Lo que estamos viviendo en estos días es la tragedia más grande desde el 27/F. Lo digo para que podamos dimensionar la magnitud de estos incendios y sus efectos en miles de familias. Por ello, he decidido decretar dos días de duelo nacional a partir de este lunes. Es Chile entero… pic.twitter.com/YAjWEUuB1R — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 4, 2024

Os incêndios florestais atingiram as zonas urbanas da região de Valparaíso na sexta-feira à noite e, no sábado de manhã, as autoridades ainda não podiam entrar em algumas zonas porque os incêndios não estavam controlados. Muitas vítimas morreram enquanto tentavam fugir das suas residências.

De acordo com as autoridades, esta é a maior emergência natural desde o terramoto de 2010, que provocou 525 mortes e milhares de feridos no Sul do país.

Cenário dantesco em Vina del Mar, Valparaíso, Chile ???????? pic.twitter.com/ouw76VkZJr — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) February 4, 2024

As autoridades alertam para condições “complicadas” na luta contra os incêndios na região turística costeira do Chile, no meio de uma intensa vaga de calor de verão, com temperaturas que atingiram os 40°C durante o fim de semana. O alto-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, ofereceu este domingo ajuda ao Chile para o combate aos incêndios.