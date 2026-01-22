Presidente do São Paulo FC anuncia demissão após acusação de desvio de fundos

O presidente do São Paulo FC, Julio Casares, anunciou na quarta-feira a sua demissão, antes de uma votação da assembleia geral do clube, que deveria ratificar a destituição devido a acusações de desvio de fundos.
“A minha demissão não constitui uma confissão, um reconhecimento de culpa ou uma validação das acusações feitas contra mim”, afirmou numa publicação no Instagram.
Casares tomou a decisão por “necessidade de preservar” a sua saúde e para “proteger” a família contra “ataques e ameaças”, acrescentou na mesma mensagem.
A destituição de Casares foi aprovada na sexta-feira por uma ampla maioria (188 votos a favor, 45 contra e 2 abstenções) numa votação no estádio Morumbi pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, órgão que supervisiona a gestão do clube.
Para que fosse definitivamente ratificada, era necessário que fosse votada por maioria simples dos votos dos membros do clube durante uma assembleia geral.
A polícia está a investigar levantamentos efetuados das contas do clube entre 2021 e 2025, confirmou à agência France-Presse a Secretaria de Segurança Pública do governo de São Paulo.
No total, 11 milhões de reais (cerca de 1,77 milhões de euros) estariam envolvidos, segundo a imprensa local.