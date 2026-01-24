A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, justificou a sua cooperação com os EUA, afirmando que os norte-americanos lhe deram a ela, ao ministro da Administração Interna, Diosdado Cabello e ao irmão da Presidente, Jorge Rodríguez, 15 minutos para responder se iriam cumprir as ordens norte-americanas após a captura de Nicolás Maduro.

“Senão, iam-nos matar”, sublinhou a antiga “vice” de Maduro, num vídeo revelado pelo coletivo jornalístico venezuelano La Hora de Venezuela e partilhado pelo jornal El Español. As declarações de Delcy foram feitas durante uma reunião filmada de vários aliados do regime venezuelana e encabeçada pelo ministro das Comunicações, Freddy Ñañez. É o ministro que atende uma chamada da Presidente interina, que fala em alta voz durante seis minutos, segundo o The Guardian.

Segundo Delcy, as forças norte-americanas ter-lhe-ão dito que Nicolás Maduro e Cilia Flores tinham sido “assassinados, não raptados” e que ela, o seu irmão e Diosdado Cabello terão respondido que estavam “prontos para partilhar o mesmo destino”.

Nessas declarações, a Presidente interina apontou também que, “às vezes, dão-se passos táticos”.“Às vezes, podem ser tomadas medidas pouco compreensíveis… mas devem saber que, assim como o inimigo tem uma estratégia, nós também temos”, continuou.

Ñáñez, que também falou na reunião, disse que “tudo o que está a acontecer agora”, incluindo a venda de petróleo, “é simplesmente o plano que Maduro pôs em cima da mesa”. “Não é uma concessão, um presente ou uma derrota: vender petróleo aos EUA sempre foi o nosso plano“.

“Temos de proceder com paciência e prudência estratégica, com objetivos muito claros, irmãos e irmãs”, acrescentou, tendo depois, segundo o The Guardian, enumerado três objetivos: “preservar a paz”, “resgatar os nossos reféns” e “preservar o poder político”. “A única coisa que peço é unidade“, concluiu.

A divulgação deste vídeo surge um dia depois de o mesmo The Guardian ter noticiado que Delcy garantiu ao Governo do presidente norte-americano, Donald Trump, a sua cooperação quando Nicolás Maduro caísse, apesar de não ter participado ativamente na operação de captura e sequestro das forças norte-americanas. Dois dias depois da captura, Delcy tomou posse como a substituta do ex-chefe de Estado venezuelano.

As fontes do jornal britânico asseguram que houve representantes do Governo do Qatar envolvidos nas negociações dos Rodríguez com os Estados Unidos e que os contactos já se estavam a realizar desde o outono, ao contrário do que a líder alega agora. Porém, após uma comunicação telefónica infrutífera em novembro entre Trump e Maduro e que tinha como objetivo conseguir a sua saída voluntária do poder do então presidente da Venezuela, as ligações intensificaram-se.

Em dezembro, e dado o agravamento da situação, Delcy disse a um dos seus interlocutores norte-americanos que “colaboraria com o resultado que se apresentasse“, segundo afirmou ao jornal esse interlocutor.