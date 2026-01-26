Um homem suspeito de ter subtraído a filha de 3 três anos de casa da ex-mulher no dia 19 no Porto foi detido, em Matosinhos, e a criança foi entregue à mãe, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que o detido, de 42 anos, está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de rapto agravado, violência doméstica agravada, resistência e coação sobre funcionário e, ainda, de detenção de arma proibida”.

Segundo a PJ, homem, que foi detido no domingo, ao abrigo de uma visita à filha, “subtraiu a criança de casa da sua ex-mulher, no Porto, e colocou-se em fuga” há uma semana.

“Durante esse tempo, o homem contactou a sua ex-mulher e comunicou-lhe as condições e exigências que pretendia ver cumpridas para que pudesse restituir a criança”, explica o texto.

Ao que refere a PJ, o homem refugiou-se com a filha “num abrigo de montanha, na zona de Montalegre, local onde foi aprendida uma arma proibida e uma quantia monetária”.

Na tarde de domingo, a PJ conseguiu localizar o suspeito e a menor, na cidade de Matosinhos, e “uma vez reunidas as condições de segurança e a salvaguarda da integridade física da menor, procedeu-se à abordagem do agressor”.

A PJ explica que o homem “resistiu fisicamente, tentando opor-se à detenção e recuperação da menor, investindo contra” os agentes.

A criança apresentava “deficientes condições de higiene” e foi entregue à mãe.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.