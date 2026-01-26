O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou domingo para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura.

O IPMA já tinha colocado os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) do arquipélago açoriano sob aviso laranja na segunda-feira devido às previsões de vento e agitação marítima.

Num novo comunicado emitido no domingo à noite, o IPMA colocou o grupo Ocidental sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) entre as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira, devido à agitação marítima, com “ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros”.

Para o grupo Central do arquipélago açoriano foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 03h00 e as 20h00 de terça-feira, devido às previsões de “ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima”.

Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) o IPMA tinha emitido aviso amarelo devido ao vento e à agitação marítima.

No novo aviso, o IPMA eleva para laranja os avisos emitidos para aquelas duas ilhas.

Assim, as ilhas de São Miguel e Santa Maria estarão sob aviso laranja devido ao vento (direção de oeste (W) até 110 quilómetros/hora) entre as 09h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira.

Já o aviso laranja, por causa das previsões de agitação marítima, com “ondas de noroeste (NW) até oito metros de altura significativa”, vai vigorar entre as 00h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta-feira.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a influência da depressão Joseph prolonga-se pelos próximos dias.

“Embora o seu núcleo esteja localizado a uma distância significativa do arquipélago, prevê-se que a sua influência se estenda à região, provocando um agravamento do estado do tempo, em especial do vento e da agitação marítima”, refere o IPMA, no seu mais recente comunicado.