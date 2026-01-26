A capitania do Porto do Funchal prolongou esta segunda-feira os avisos de agitação marítima e vento fortes para a Madeira até às 06h00 de terça-feira, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A autoridade marítima regional indica que as ondas vão aumentar para 3,5 a 4,5 metros a partir da noite na costa norte, indo até aos 3,5 metros na parte sul.
Quanto ao vento, será “por vezes forte (51 a 61 quilómetros por hora)” e a visibilidade no mar “boa a moderada, por vezes fraca”.
“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, insiste a capitania.
A depressão Joseph vai afetar o arquipélago da Madeira, com períodos de chuva intensa nas terras altas, na terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A Joseph traz muita chuva esta segunda a norte e frio e neve na terça. Todo o país a amarelo e laranja
“Prevê-se que às 03h00 de dia 26 de janeiro a depressão Joseph esteja centrada aproximadamente em 53° norte e 40°oeste, com uma pressão atmosférica no seu centro de 945 hPa (hectopascais)”, lê-se na informação divulgada.
Este valor indica uma depressão muito profunda, associada a ventos muito fortes, condições atmosféricas adversas.
O IPMA adianta que o vento será moderado a forte de oeste/sudoeste, rodando para noroeste a partir da manhã, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 95 quilómetros nas terras altas.
A depressão Joseph está centrada no Atlântico Norte, inserida numa vasta região depressionária onde se irão formar vários núcleos nos próximos dias, explica o IPMA, referindo que ocorrerão, na terça-feira, períodos de chuva que passarão a regime de aguaceiros a partir da manhã.
Chuva continua imparável até ao fim do mês. A culpa é de um “rio atmosférico” que vai manter o “comboio de tempestades” a chegar a Portugal
Estas condições meteorológicas levaram o IPMA a emitir avisos de níveis laranja e amarelo, para rajadas de vento e agitação marítima.