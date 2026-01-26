Os portos de Mosteiros, Rabo de Peixe, Porto Formoso, Vila Franca do Campo, Caloura e Carneiros, na ilha de São Miguel, Açores, estão fechados “a toda a navegação” até quarta-feira, indicou a capitania de Ponta Delgada.

Segundo um aviso daquela estrutura, o capitão do Porto de Ponta Delgada, António Carlos Marques Peiriço, determinou “o fecho a toda a navegação” de seis portos da ilha de São Miguel, “em face das condições de tempo, nomeadamente do estado do mar”, entre as 12h00 locais (mais uma hora em Lisboa) desta segunda-feira e as 22h00 locais de quarta-feira.

Em causa está a influência da depressão Joseph, que está de passagem pelos Açores, motivando mau tempo também na Madeira e no continente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura.

Num comunicado emitido no domingo à noite, o IPMA colocou o grupo Ocidental (Flores e Corvo) sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) entre as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) de segunda-feira e as 18h00 de terça-feira, devido à agitação marítima, com “ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros”.

Para o grupo Central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 03h00 e as 20h00 de terça-feira, devido às previsões de “ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima”.

O aviso vermelho é emitido sempre que existem situações extremas.

Outros avisos laranja (o segundo nível) e amarelo (o menos grave) estão em vigor nas ilhas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.