A organização anticorrupção Transparencia Venezuela, revelou os nomes dos 37 venezuelanos cujas contas bancárias e ativos foram bloqueados pelo Conselho Federal suíço. Entre os visados estão Nicolás Maduro — que já se sabia estar debaixo dessa medida — e a mulher, Cilia Flores, assim como familiares do Presidente venezuelano deposto, altos funcionários do regime e membros da burguesia venezuelana.

A medida anunciada no passado 5 de janeiro, dois dias depois da operação em Caracas de Washington e posterior extradição de Maduro para Nova Iorque, pretende “garantir que quaisquer ativos adquiridos de forma ilícita não possam ser transferidos para fora da Suíça”, segundo o comunicado emitido pelo governo do país. Foi tomada ao abrigo da Lei Federal sobre o Congelamento e a Restituição de Ativos Ilícitos detidos por Pessoas Politicamente Expostas Estrangeiras e não visa membros da atual administração venezuelana.

Até 27 de janeiro, o Conselho Federal suíço, o órgão máximo de governo do país, revelara apenas o nome de Nicolás Maduro, mas já no comunicado original afirmava que “outras pessoas associadas” ao ex-presidente veriam os seus bens congelados com efeitos imediatos. Foi a organização venezuelana no exílio, Transparencia Venezuela, que divulgou os restantes nomes.

Para além de Maduro, a lista abrange 36 indivíduos da elite chavista — que apoia o regime iniciado por Hugo Chávez em 1999 —, entre os quais Cilia Flores, antiga primeira-dama de Maduro, que foi capturada juntamente com o marido e aguarda julgamento em Nova Iorque, e os seus três filhos — Walter , Yosser Daniel e Yoswal Alexander Gavidia Flores. O sobrinho de Cilia, Erick Malpica Flores, tesoureiro da Venezuela e ex-vice-presidente da companhia estatal de petróleos (PDVSA), também consta na lista negra da Suíça, depois de anteriores sanções por suborno, corrupção e alegados lucros com a revolução de Hugo Chávez, impostas pelos EUA, como recorda o jornal espanhol El Mundo.

As medidas adotadas pela Suíça incidiram também sobre outro integrantes do governo de Maduro, como a ex–ministra do Turismo, Marleny Contreras, mulher de Diosdado Cabello, ministro do Interior e braço direito do ex-Presidente, e Jorge Arreaza, que, além de antigo ministro das Relações Exteriores, é genro de Hugo Chávez.

Os bens de Rafael Ramirez, que teve a pasta da energia no governo e presidiu a Petróleos da Venezuela, foram igualmente congelados na Suíça, assim como os do seu primo, Diego Salazar, atualmente detido no país por suspeitas de corrupção. Os ex-vice-ministros Javier Alvarado e Nervis Villalobos e o ex-tesoureiro do governo Alejandro Andrade também foram visados pelas medidas. Destacam-se ainda empresários que enfrentam processos judiciais no estrangeiro por envolvimento em esquemas de fraude e corrupção, nomeadamente através da PDVSA, assim como pessoas que lhes estão vinculadas.

Estas sanções não são inéditas: nos últimos dez anos, a Suíça bloqueou os ativos de 70 venezuelanos. Segundo a Transparencia Venezuela, estima-se que o país, que alegou sigilo em relação aos detalhes dos bens congelados, detinha, em 2021, “mais de 10 biliões de dólares ligados ao círculo íntimo de Maduro”. As medidas acrescem às sanções já impostas desde 2018, ao abrigo da Lei do Embargo estabelecida pela União Europeia.