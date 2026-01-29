Um quinto lugar que já garante uma aventura melhor do que a da temporada passada: o FC Porto conseguiu o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, o que significa que já superou a campanha da época anterior, onde não passou do playoff ao ser eliminado pela Roma.

Os dragões venceram o Rangers no Dragão, somaram 17 jornadas ao longo de oito jornadas e aproveitaram os resultados dos concorrentes mais diretos para ficarem dentro do top 8 da Liga Europa, atrás de Lyon, Aston Villa, Midtjylland e Betis e ainda à frente de Sp. Braga, Friburgo e Roma. A equipa de Francesco Farioli terminou a fase de liga totalmente vitoriosa em casa, vencendo os quatro jogos disputados no Dragão, e os cinco triunfos nesta edição são já o terceiro melhor registo de sempre na competição. Nos oitavos de final, o FC Porto já sabe que vai defrontar Celtic, Ludogorets, Ferencváros ou Estugarda.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Francesco Farioli reconheceu que a equipa não esteve ao melhor nível na primeira parte. “Acho que a reação dos jogadores foi fantástica, os primeiros minutos foram bons, os minutos seguintes ao golo sofrido definitivamente não foram os melhores, mas depois conseguimos um bom resultado. É uma grande noite para o futebol português. Alcançámos um grande objetivo. Muitas vezes leio que o nível do futebol português não é suficientemente competitivo, mas na realidade vimos o que aconteceu ontem e hoje também, com o Sp. Braga também no top 8. A realidade é que estamos a jogar contra dois gigantes na Liga, que ontem mostraram ambos o seu nível, assim como o Sp. Braga. É um grande feito para o futebol português que, se não estou errado, ultrapassou os Países Baixos no ranking da UEFA. É muito importante”, começou por dizer.

+ vitórias FC Porto numa edição da Liga Europa:

12: 2010/11????

8: 2002/03????

5: 2025/26????

4: 1975/76

4: 1989/90

4: 2000/01 pic.twitter.com/kNmXOlw03w — Playmaker (@playmaker_PT) January 29, 2026

Mais à frente, o treinador italiano foi questionado sobre o facto de o futebol português não ser elogiado e apreciado internamente. “Acaba por ser uma questão de perceção, por causa de sensações e falta de conhecimento. Ontem, na conferência de imprensa, tive de dizer que muitas vezes subestimamos aquilo que fazemos. Os jogos não são fáceis. Estamos a fazer o que estamos a fazer pelo trabalho que toda a gente aqui tem vindo a fazer. Esta é uma corrida que temos que fazer contra dois clubes gigantes. Agora é virar atenções para o jogo contra o Casa Pia, que está já aí à porta”, acrescentou, antes de explicar as substituições que foi fazendo.

“Retirámos o Alberto por causa dos cartões amarelos que ele tem na Liga Europa, com mais um ele ficaria impossibilitado de jogar o próximo jogo. O Samu tem vindo a jogar muitos minutos, e se tivermos em conta o impacto que o Deniz Gül tem tido sempre nos últimos 15, 20 minutos de jogo quando entra. Está sempre contente, quer entre de início ou ajude a partir do banco. Em suma, o resultado de hoje é muito importante para o clube e para o futebol português”, atirou.

Por fim, Francesco Farioli garantiu que não pensa em chegar à final da Liga Europa. “Não, para nós não é sobre colocarmo-nos num lugar longínquo na competição. Se olharmos objetivamente para a final de Istambul, somos a equipa que vem de mais longe. Ainda estamos longe sequer da ideia de estar nessa final. Agora queremos olhar para a Liga, depois olharemos outra vez para a Liga Europa. Queremos estar focados no Casa Pia, nesse jogo de segunda-feira à noite”, terminou.

FC Porto termina a fase Liga da Liga Europa 100% vitorioso em ???? casa:

2-1 ???????? Crvena Zvezda

3-0 ???????? Nice

2-1 ???????? Malmo

3-1 ???????????????????????????? Rangers pic.twitter.com/DhCNud5pRG — Playmaker (@playmaker_PT) January 29, 2026