No dia 13 de janeiro, 11 dias antes da morte do enfermeiro Alex Pretti, que foi alvejado 10 vezes a curta distância, a plataforma de comunicação norte-americana The News Movement captou imagens de confrontos entre um manifestante e agentes da polícia de imigração (ICE) em Minneapollis.

No vídeo, analisado pela BBC, um homem com o mesmo casaco, barba e estilo de movimentos que Pretti envolve-se em confrontos físicos e verbais com vários agentes do ICE, chegando a ser derrubado depois de partir um dos faróis de um veículo ao pontapé.

De acordo acordo com a plataforma , que capturou o vídeo quando estava a filmar um documentário sobre a atividade do ICE, a altercação foi registada após terem recebido informações de que o ICE estava a bloquear uma rua na interseção da East 36thStreet com a Park Avenue, em Minneapolis.

MUST WATCH: Footage of an a man who looks like Alex Pretti with a gun in his waistband, spitting on and attacking federal law enforcement officers and kicking the tail light of their vehicle on January 13. Bombshell report from the BBC. Important context: Pretti was not a… pic.twitter.com/snzEO8rU8w — Steve Guest (@SteveGuest) January 28, 2026

Na quarta-feira, outro órgão de comunicação social, o Minnesota Star Tribune, meio de comunicação centrado em Minneapollis, publicou outro ângulo do acontecimento, que mostrava os agentes a derrubar Pretti. Max Shapiro, autor da filmagem, disse ao jornal que Pretti foi atirado ao chão com “bastante força”. As imagens terminam com a testemunha a aproximar-se de Pretti e a perguntar se está bem.‘“Estou bem. Estamos todos bem? Estamos todos seguros?”, respondeu Pretti.

Para além dos insultos e do confronto físico, é ainda possível ver o enfermeiro a cuspir na direção dos agentes federais, assim como observar uma arma que o mesmo carregava à cintura.

"AssauIt me, motherfcker!!!" – Alex Pretti on January 13th trying to get injured by federal officers pic.twitter.com/33PBDIiJxN — End Wokeness (@EndWokeness) January 29, 2026

A identidade do sujeito foi, inicialmente, verificada com 97% de exatidão por uma tecnologia de reconhecimento facial da BBC, e posteriormente, pelo representante da família de Pretti em declarações à CNN e ao The Guardian.

‘Uma semana antes de Alex ser fuzilado na rua — apesar de não representar nenhuma ameaça a ninguém — foi violentamente agredido por um grupo de agentes do ICE. Nada do que aconteceu uma semana inteira antes poderia, de forma alguma, justificar o assassinato do Alex”, apontou Steve Shleicher, citado pelo The Guardian.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa