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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lembrou nesta quinta-feira à Roberta Metsola a importância do Parlamento Europeu para “a concretização do apoio rápido e efetivo” da União Europeia (UE) na recuperação dos estragos causados pela passagem da depressão Kristin em Portugal.

O chefe do Governo português respondeu desta forma, na rede social X, à manifestação de solidariedade pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Obrigado, Roberta Metsola @EP_President . O apoio do Parlamento Europeu será muito importante para a concretização do apoio rápido e efetivo da UE na recuperação da catástrofe natural que atingiu Portugal. https://t.co/rvShc2Aiog — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) January 29, 2026

A política maltesa referiu, também na rede social X, que a Europa “está solidária com os Portugueses neste momento em que continuam a enfrentar as consequências da tempestade Kristin”.

“Em nome do Parlamento Europeu, partilho da dor daqueles que perderam entes queridos e os meus pensamentos estão com todos os afetados. Agradeço também a todos os que trabalham incansavelmente, dia e noite, para proteger vidas e restabelecer os serviços”, sublinhou ainda, numa nota em português.

“Não estão sozinhos“, acrescentou na mesma publicação, onde identificava o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Também nesta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou a Luís Montenegro “a mais profunda solidariedade” pelos mortos e danos da tempestade, assegurando que a UE “está pronta para apoiar a recuperação de Portugal através dos nossos mecanismos mais rápidos e eficazes”.

Luís Montenegro já tinha divulgado no X que falou com Ursula von der Leyen, a quem agradeceu “o empenho, solidariedade e as palavras de reconhecimento com as equipas no terreno”.

Falei com a Presidente da Comissão Europeia @vonderleyen, a quem agradeço o empenho, solidariedade e as palavras de reconhecimento com as equipas no terreno. Nas nossas conversas, o foco é assegurar a concretização do apoio rápido e efetivo da UE na recuperação da catástrofe… https://t.co/QA2r6QXiTO — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) January 29, 2026

“Nas nossas conversas, o foco é assegurar a concretização do apoio rápido e efetivo da UE na recuperação da catástrofe natural que atingiu Portugal”, vincou o primeiro-ministro.

Von der Leyen adiantou na mesma publicação na rede social X que o comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Joergensen, “chega esta noite a Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão total dos danos“, numa visita que já estava prevista — focada nos temas no alojamento acessível e das interligações — e que incluirá agora esta dimensão.

Na quarta-feira, através da mesma rede social, Dan Joergensen indicou que o executivo comunitário está disponível para prestar apoio, bem como em “contacto estreito” com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

Commission is in close contact with national authorities and ENTSO-E, stands ready to support. I’ll be in Lisbon Friday. Top priority is ensuring citizens' safety and restoring power supplies. — Dan Jørgensen (@DanJoergensen) January 28, 2026

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.