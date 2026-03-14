Depois de lançar a mais recente geração do Duster em 2024 e o novo Bigster em 2025, a Dacia prepara-se para fortalecer a sua gama em 2026 com um modelo ainda maior e mais espaçoso, mas mantendo um preço muito competitivo. Estamos a falar do Striker, uma carrinha mais alta que, à semelhança do que acontece com o Jogger, se assume como um crossover, um veículo que concorre com os SUV, mas que por ser mais baixo e com um centro de gravidade mais favorável, deverá ser mais ágil e mais eficiente em termos de comportamento, sem contudo beliscar o espaço no habitáculo e na mala.

O Striker marca o incremento da oferta da Dacia, cujos modelos mais generosos em matéria de dimensões são actualmente o Duster com 4,343 m, o Jogger com 4,550 m e o Bigster com 4,570 m. Com a nova carrinha, o construtor romeno do Grupo Renault eleva a fasquia para 4,620 m, o que posiciona a sua mais recente criação no topo do segmento C e já muito próximo dos modelos do segmento D, toda uma conquista para um construtor cujo modelo mais vendido é o Sandero, que chegou ao mercado em 2008 com apenas 4 metros.

Com 10 milhões de veículos vendidos, fasquia que atingiu no final de 2025, 21 anos depois do lançamento do Logan em 2004, a Dacia confirmou alguns dados importantes, durante o lançamento do Striker. A começar por reter mais de 70% dos compradores que chegam à marca, com cerca de 10% a saltar para a Renault, o que permite afirmar que 80% dos clientes que adquirem um Dacia continuam a permanecer dentro do grupo francês. A Dacia aproveitou ainda a introdução do Striker, que será apenas movido por mecânicas a combustão, híbridas e a GPL — o combustível de eleição da marca por permitir menores emissões e, sobretudo, custos de utilização ímpares —, para anunciar o reforço da sua aposta eléctrica, que de momento está limitada ao Spring, o que não impede este pequeno SUV de ser quem mais vende entre os compradores particulares europeus.

De acordo com a nova CEO da Dacia desde Setembro, Katrin Adt, ela que vem de uma experiência de 25 anos na Daimler e na Mercedes, o construtor de veículos acessíveis irá propôr quatro novos veículos eléctricos até 2030. O primeiro a chegar será um eléctrico do segmento A, maior do que o Spring e concebido sobre a base estreada pelo Twingo E-Tech, o eléctrico da Renault que vai ser vendido por menos de 20.000€. Com marca Dacia, este pequeno eléctrico será comercializado por menos de 18.000€, com o Spring a evoluir e a continuar a ser proposto, surgindo mais dois novos eléctricos nos segmentos B e C.

O Dacia Striker será fabricado nas instalações do grupo francês na Turquia, linha de produção que passa igualmente a reforçar o aparelho produtivo do construtor romeno, juntando-se à fábrica romena e marroquina. O novo modelo será revelado com todos os pormenores em Junho deste ano, estando as entregas a clientes agendadas para o início de 2027. De acordo com Adt, o Striker será proposto na Europa por menos de 25.000€, ou seja, mais 450€ do que o Bigster e mais 5000€ do que o Duster.