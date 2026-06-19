A Dacia revolucionou o mercado dos veículos eléctricos acessíveis, ao propôr desde 2021 o Spring por valores a partir de 16.900€, tornando-o no veículo eléctrico mais barato do mercado, o que contribuiu, e muito, para a sua popularidade e volume de vendas. Agora, a marca romena do grupo Renault prepara-se para introduzir no mercado a segunda geração do Spring, que promete ser maior, o que se traduz por mais espaço no habitáculo e na mala, além de disponibilizar uma autonomia superior, indo ao encontro dos desejos dos clientes.

O novo Dacia eléctrico vai ser concebido sobre a mesma plataforma desenvolvida pela Renault para o Twingo, o que deixa antever um Spring quase 9 cm mais comprido (com 3,789 m em vez de 3,701 m), com as evoluções mais importantes em matéria de dimensões a terem lugar ao nível da largura, que cresceu 13,7 cm (1,720 m contra os anteriores 1,583 m), sendo que os 7 cm ganhos na distância entre eixos (2,493 m, superior aos anteriores 2,423 m) permitem igualmente antever um maior espaço para as pernas dos que se sentam atrás.

Além de maior, o Spring de 2026 deverá disponibilizar uma bagageira mais generosa, pois não é de esperar que uma marca que coloca a ênfase na versatilidade e carácter prático não acompanhe, no mínimo, a volumetria do Twingo. E este, com o assento posterior a poder deslizar longitudinalmente até 17 cm, vê a capacidade da bagageira oscilar entre 205 e 305 litros, em vez dos 288 litros do actual Spring.

Simultaneamente, o futuro Spring aumenta a capacidade da bateria, evoluindo dos anteriores 24,3 kWh para os novos 27,5 kWh, mantendo-se fiel à tecnologia LFP (fosfato de ferro-lítio) por uma razão de controlo de custos. À primeira vista a diferença pode não parecer grande, mas é representativa em acumuladores com tão pequena capacidade, pois traduz-se num incremento de 13,2% na capacidade útil. Uma maior bateria, associada a um modelo mais eficiente, mesmo se cerca de 180 kg mais pesado devido às maiores dimensões, explica que a autonomia deva crescer dos actuais 226 km entre recargas, para cerca de 263 km entre visitas ao posto de carga, com o próximo Spring a conseguir ir 16,4% mais longe.

Com apresentação ao público agendada para o Salão Automóvel de Paris, em Outubro, o novo Dacia Spring, que passará a ser fabricado na Europa em vez da China, deverá começar a ser entregue a clientes entre o final de 2026 e o início de 2027. O valor espera-se que ronde 18.000€, o que, a confirmar-se, lhe permitirá figurar entre as propostas mais acessíveis do mercado e, estrategicamente, ficar posicionado abaixo dos 19.490€ que a Renault exige pelo Twingo mais acessível.